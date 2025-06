Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se agresioni izraelit nuk mund të injorohet dhe tha: “Natyrisht, tani me agjencinë tonë të inteligjencës ne po mbajmë nën kontroll, nga fillimi në fund, çdo hap që Izraeli ka ndërmarrë ose mund të ndërmarrë kundër Türkiyes.”

Presidenti Erdoğan bëri deklarata për gazetarët dhe iu përgjigj pyetjeve në kthimin e tij nga vizitat zyrtare në Shqipëri dhe Serbi.

Duke theksuar se vizita dyditore ishte jashtëzakonisht produktive dhe e suksesshme, Erdoğan theksoi se po kërkohen mënyra për të forcuar më tej marrëdhëniet tashmë të mira me homologët e tyre.

Erdoğan vuri në dukje se ata shkëmbyen mendime mbi zhvillimet e fundit në Ballkan dhe çështjet globale, veçanërisht për territoret e pushtuara palestineze dhe mizoritë izraelite në Gaza dhe tha:

“Ne i përcollëm vëllezërit tanë në Shqipëri, ndalesa e parë e vizitës sonë, përshëndetjet e kombit dhe të afërmve tanë të dashur në Türkiye. Ne patëm konsultime të gjera me mikun tim të dashur, kryeministrin Edi Rama me rastin e mbledhjes së dytë të Këshillit tonë të Bashkëpunimit. Krahas deklaratës së përbashkët, ne konfirmuam miqësinë e patundur midis Türkiyes dhe Shqipërisë me dokumentet që nënshkruam në fushën e arsimit të lartë, bujqësisë, marrëdhënieve me publikun dhe medias.

Ne theksuam edhe një herë përkushtimin tonë për një luftë të përbashkët kundër organizatave terroriste, veçanërisht FETO-s. Gjatë vizitës sime, ne vlerësuam marrëdhëniet tona në fushën politike dhe ushtarake me Presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj. Pas këtyre takimeve, së bashku me Ramën hapëm xhaminë e Namazgjasë, xhaminë më të madhe në Ballkan, e ndërtuar në Tiranë nga Kryesia jonë e Çështjeve Fetare dhe Fondacioni ynë Diyanet”.

Ne iu referuam pozicionit të veçantë të Sanxhakut

Duke deklaruar se Xhamia e Namazgjasë do të ofrojë mundësi shtesë për myslimanët në vend për të kryer detyrat e tyre fetare duke shërbyer edhe si qendër kulturore, Presidenti Erdoğan tha:

“Dëshiroj t'i falënderoj të gjithë ata që kontribuan në hapjen e xhamisë sonë, e cila është specifike në çdo aspekt me arkitekturën, vendndodhjen, kapacitetin për 8.000 njerëz dhe shtesa të tjera. Me këtë rast, ne patëm mundësinë të diskutonim në detaje çështjet e industrisë së mbrojtjes me kryeministrin Rama në Shqipëri”, tha Erdoğan dhe shtoi se kanë mundësinë të bëjnë një hap përpara mes Türkiyes dhe Shqipërisë në fushën e industrisë së mbrojtjes.

Erdoğan tha se me ftesë të presidentit serb Aleksandar Vuçiq, ata mbajtën në Beograd Këshillin e katërt të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë.

“Me këtë rast konfirmuam vullnetin tonë për të zhvilluar më tej bashkëpunimin tonë ekzistues me Serbinë në çdo fushë. Ne kemi nënshkruar 11 marrëveshje që do të ngrisin marrëdhëniet tona. Diskutuam për punën që mund të bëhet për të arritur qëllimin tonë të përbashkët për shkëmbimin e 5 miliardë dollarëve në tregtinë tonë dypalëshe, ne ishim krenarë që biznesmenët turq bënë investime të rëndësishme në Serbi, veçanërisht në fushën e kontraktimit.

I shpreha kënaqësinë mikut tim të dashur, presidentit serb Vuçiq, për mbështetjen që Serbia u jep kompanive tona. Është gjithashtu kënaqësi që marrëdhëniet midis kombeve tona po rriten dita-ditës. Derisa më shumë se 200 mijë qytetarë tanë e vizituan Serbinë vitin e kaluar, ne jemi të kënaqur që afër 400 mijë qytetarë serbë zgjodhën vendin tonë. Synimi ynë është ta rrisim më tej numrin e turistëve të përbashkët me mundësi udhëtimi me letërnjoftime, që është projekt për të cilin po punojmë.

Erdoğan theksoi se gjatë takimit me Vuçiqin është diskutuar për pozicionin e veçantë të rajonit të Sanxhakut në marrëdhëniet mes dy vendeve.

“Edhe një herë theksuam mbështetjen tonë për procesin e dialogut Beograd-Prishtinë. Gjithashtu, u shprehëm se jemi të gatshëm të japim kontributin tonë për sigurimin e stabilitetit dhe paqes së përhershme në Ballkan, duke pasur parasysh këtë, konfirmova rëndësinë që i kushtojmë mekanizmit të konsultimit trepalësh midis Türkiyes, Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë.

Erdoğan shprehu shpresën se takimet që kanë zhvilluar dhe vendimet që kanë marrë gjatë vizitave të tyre si në Shqipëri ashtu edhe në Serbi do të jenë të dobishme.

Nuk ka asnjë qeveri që qëndron duarkryq kundër tyre

Presidenti Erdoğan iu përgjigj pyetjes se “Paralelisht me sulmet e Izraelit ndaj Gazës, sulme kryhen edhe në Türkiye, duke synuar sferat sociale. Protestat në rrugë nxiten nga fushata të pista. A kanë njësitë tona të inteligjencës njohuri për këtë çështje? A ka ndonjë punë për kundërmasa?"

“Ky agresion nga Izraeli nuk mund të injorohet. Për momentin, me organizatën tonë të inteligjencës, sigurisht që mbajmë nën kontroll çdo hap që Izraeli ka ndërmarrë ose mund të ndërmarrë kundër Türkiyes, nga fillimi deri në fund”, tha Presidenti Erdoğan dhe nënvizoi sa më poshtë:

“Izraeli nuk po synon vetëm stabilitetin e Palestinës dhe Libanit, të cilat po i sulmon. Ai gjithashtu përpiqet të sigurojë që zjarri atje të ketë ndikim në rajon. Është e pamundur të injorohen këto gjëra. Ne jemi të vetëdijshëm për të gjitha këto. Nuk rrimë duarkryq. Natyrisht, qeveria jonë punon për të zbuluar dhe eliminuar të gjitha llojet e rreziqeve që kërcënojnë shoqërinë. Ata që kërkojnë provokime dhe sillen me oreks për kaos na kanë gjetur gjithmonë përballë tyre. Tani do të na gjejnë sërish”.

“Mënyra për t’i eliminuar gënjeshtrat është të thuash pa u lodhur dhe pa pushim të vërtetën. Fatkeqësisht, disa politikanë mund të përfshihen në këto operacione për hir të interesave të caktuara politike. Pavarësisht se në cilën rrugë do të ndjekin, ata gjithmonë do të gjejnë para tyre qeverinë tonë dhe ne, veçanërisht inteligjencën tonë. Qytetarët tanë duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm ndaj gënjeshtrave të organizuara në shumë kanale, veçanërisht në rrjetet sociale. Ata nuk duhet të besojnë gjithçka që dëgjojnë, duhet të fokusohen në deklaratat zyrtare”.

Duke theksuar rëndësinë e mbajtjes së fortë të frontit të brendshëm, Erdoğan tha:

“Është jashtëzakonisht e rëndësishme të mbrojmë unitetin tonë kundër strukturave që sulmojnë frontin tonë të brendshëm dhe mund të mbajnë çdo maskë. Për sa kohë që kombi ynë do të qëndrojë i vendosur kundër tyre, ne do t'i luftojmë të gjithë. Në këtë mënyrë paralajmëroj ata që tentojnë të shkaktojnë edhe një herë kaos në rrugë, të mos bëjnë një gabim të tillë, sepse do të paguajnë një çmim të lartë.

Sa më audiencë më të madhe të arrijmë, aq më mirë

Presidenti Erdoğan iu përgjigj pyetjes: “Ju keni shpërndarë një video në përvjetorin e gjenocidit në Gaza, duke tërhequr vëmendjen për përgjegjësinë dhe turpin që do të mbajnë ata që nuk qëndruan në anën e duhur të historisë në emër të njerëzimit. Ju dhatë gjithashtu një mesazh të rëndësishëm për përdorimin e duhur të mjeteve të komunikimit. Muzikanti me famë botërore Roger Waters shpërndau videon. Jam kurioz çfarë lloj reagimi keni?

“Sa më gjerësisht të arrijmë te masat, aq më mirë do të jemi në gjendje të ndalojmë ata që vrasin njerëzimin, si dhe të mobilizojmë ndërgjegjen e shoqërive.”

Erdoğan falënderoi gjithashtu njerëz si muzikanti britanik Roger Waters dhe ish-ministri grek i ekonomisë, Yanis Varoufakis, të cilët ndanë ndjenjat e tij duke shpërndarë videon.

“Gjenocidi në Gaza ndodhi në sy të të gjithëve dhe ka zënë vendin e tij në mesin e turpeve historike të njerëzimit. Ata që sot qëndrojnë pranë organizatës terroriste sioniste të quajtur Izrael, do të mbajnë shenjat e këtij turpi për breza të tërë. Disa nga temat në fjalimin tonë të fundit u raportuan menjëherë në mediat izraelite. Ata u mërzitën shumë dhe publikuan tituj për mua. Por, Izraeli sionist nuk ka shqetësime të tilla. Ata do të vazhdojnë gjenocidin. Ne do t’i ekspozojmë botës krimet e kryera nga Izraeli sionist.”

“Me krenari duhet të them se falë Zotit është krijuar një vetëdije e madhe në vendin tonë kundër veprimeve të shtetit terrorist. Ne do të bëjmë gjithçka që duhet për ta bërë këtë të përhershme. Është e domosdoshme që ne ta zhvillojmë këtë mirëkuptim edhe në vendet perëndimore. Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është e nevojshme bazuar në ligj dhe diplomaci për ta mbajtur Izraelin përgjegjës për gjenocidin. Nuk ka ndalim. Ne përdorim të gjitha kanalet e komunikimit. Ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë, veçanërisht me drejtorin tim të komunikimit dhe do të vazhdojmë t'i përdorim në mënyrë efektive kanalet e komunikimit”.

Presidenti Erdoğan tha: “Izraeli është kërcënimi më konkret për paqen rajonale dhe globale. Ata që marrin përsipër detyrën e mbrojtjes së paqes botërore duhet t'i japin fund këtij kërcënimi."

Duke kujtuar sulmet e Izraelit ndaj Libanit, Bejrutit dhe Damaskut, gazetarët e pyetën Erdoganin: “Ata thonë hapur se do të pushtojnë Damaskun pas Libanit. Pushtimi i Damaskut do të thotë ushtarë izraelitë që vijnë në kufirin turk, do të thotë shembje e plotë e hartës siriane. Çfarë mund të bëjmë për këtë?”

“Izraeli mund të ketë disa llogaritje, por llogaritari më i madh është Allahu. Llogaria e Zotit tonë është pa dyshim mbi këto llogaritje dhe kjo gjithashtu do të ndodhë. Ëndrrat e Netanyahut dhe bandës së tij do të kthehen në makthe. Palestina do të jetë e lirë, Libani do të mbetet i lirë. Në çdo copë tokë ku do të vendosin duart e tyre gjakatare, do të ndeshen me rezistencën e drejtë dhe fisnike të trimave që mbrojnë atdheun e tyre. Fitorja me siguri do t'u shkojë atyre që janë të durueshëm. Siria ka vuajtur shumë. Që nga fillimi i luftës civile në Siri, unë kam deklaruar se ne respektojmë integritetin territorial të Sirisë. Ne përdorëm të gjitha mjetet diplomatike për të mbrojtur sovranitetin e Sirisë. Çdo hap që ndërmori Türkiye kishte për qëllim uljen e tensionit në rajon dhe vendosjen e bazave për një zgjidhje. Sot, përdorimi efektiv i kanaleve diplomatike mund të parandalojë përshkallëzimin e konfliktit. Izraeli, i cili është kthyer në një përbindësh që vret paqen dhe qetësinë, duhet të gjejë njerëzimin kundër tij. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të rivendosur unitetin e Sirisë dhe për të arritur paqen dhe qetësinë. Ne do të shtojmë përpjekjet tona për të krijuar një klimë paqeje të drejtë, të ndershme, të përhershme dhe gjithëpërfshirëse në Siri. Ne do të mbrojmë paqen e menjëhershme dhe të qëndrueshme në Siri, si kudo tjetër, dhe do të qëndrojmë pas paqes.