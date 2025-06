A ka ndonjë vend tjetër në sistemin tonë diellor që mund të sigurojë jetën? Një sondë kozmike madhështore e NASA-s do të ngrihet të hënën në një udhëtim pesë-vjeçar e gjysmë në Europa, një nga hënat e shumta të Jupiterit, për të ndërmarrë hapin e parë të detajuar drejt zbulimit.

Misioni Evropa Clipper do të lejojë agjencinë amerikane të hapësirës të zbulojë detaje të reja rreth Hënës, e cila shkencëtarët besojnë se mund të mbajë një oqean me ujë të lëngshëm nën sipërfaqen e saj të akullt.

Ngritja është planifikuar për "jo më herët se" të hënën, 14 tetor, nga Kepi Canaveral në Florida në bordin e një rakete të fuqishme SpaceX Falcon Heavy, tha NASA në një deklaratë.

“Europa është një nga vendet më premtuese për të kërkuar jetë përtej Tokës”, tha zyrtarja e NASA-s, Gina DiBraccio në një konferencë shtypi muajin e kaluar.

Misioni nuk do të kërkojë drejtpërdrejt për shenja jete, por në vend të kësaj do të kërkojë t'i përgjigjet pyetjes: A përmban Europa përbërësit që do ta lejonin jetën të jetë e pranishme?

Nëse ndodh, një mision tjetër do të duhet të bëjë udhëtimin për ta zbuluar atë.

"Është një shans për ne që të eksplorojmë jo një botë që mund të ketë qenë e banueshme miliarda vjet më parë," u tha gazetarëve shkencëtari i programit Europa Clipper, Curt Niebur muajin e kaluar, "por një botë që mund të jetë e banueshme sot, pikërisht tani".

Sonda kozmike është më e madhja e krijuar ndonjëherë nga NASA për eksplorim ndërplanetar.

Ai është 30 metra i gjerë kur panelet e tij të pamasë diellore – të dizajnuara për të kapur dritën e dobët që arrin Jupiterin – janë shtrirë plotësisht.

Jeta primitive?

Ndërsa ekzistenca e Europës dihet që nga viti 1610, imazhet e para nga afër u morën nga sondat kozmike Voyager në vitin 1979, të cilat zbuluan vija misterioze të kuqërremta që përshkojnë sipërfaqen e saj.

Sonda tjetër që arriti në hënën e akullt të Jupiterit ishte sonda Galileo e NASA-s në vitet 1990, e cila zbuloi se kishte shumë gjasa që hëna të ishte shtëpia e një oqeani.

Këtë herë, sonda kozmike Europa Clipper do të mbajë një mori instrumentesh të sofistikuara, duke përfshirë kamera, një spektrograf, radar dhe një magnetometër për të matur forcat e saj magnetike.

Misioni do të kërkojë të përcaktojë strukturën dhe përbërjen e sipërfaqes së akullt të Europa-s, thellësinë e saj, madje edhe kripësinë e oqeanit të saj, si dhe mënyrën se si të dyja bashkëveprojnë - për të zbuluar, për shembull, nëse uji ngrihet në sipërfaqe në vende.

Qëllimi është të kuptojmë nëse tre përbërësit e nevojshëm për jetën janë të pranishëm: uji, energjia dhe disa përbërje kimike.

Nëse këto kushte ekzistojnë në Europa, jeta mund të gjendet në oqean në formën e baktereve primitive, shpjegoi Bonnie Buratti, zëvendës shkencëtarja e projektit të misionit.

Por bakteret ka të ngjarë të jenë shumë të thella për t'i parë Europa Clipper.

Dhe çfarë nëse Europa nuk është e banueshme në fund të fundit? "Kjo gjithashtu hap një mori pyetjesh: Pse e menduam këtë? Dhe pse nuk është atje?" tha Nikki Fox, një administratore e asociuar në NASA.

49 fluturime

Sonda do të mbulojë 2,9 miliardë kilometra gjatë udhëtimit të saj drejt Jupiterit, me mbërritjen që pritet në prill 2030.

Misioni kryesor do të zgjasë edhe katër vjet të tjera.

Sonda do të bëjë 49 fluturime të afërta mbi Europa, duke u afruar deri në 25 kilometra mbi sipërfaqe.

Ai do t'i nënshtrohet rrezatimit intensiv - ekuivalenti i disa milionë rrezeve X të gjoksit në çdo kalim.

Rreth 4.000 njerëz kanë punuar në misionin prej 5,2 miliardë dollarësh për rreth një dekadë.

NASA thotë se investimi justifikohet nga rëndësia e të dhënave që do të mblidhen.

Nëse sistemi ynë diellor rezulton të jetë shtëpia e dy botëve të banueshme (Europa dhe Toka), "mendoni se çfarë do të thotë kjo kur e shtrini atë rezultat në miliarda e miliarda sisteme të tjera diellore në këtë galaktikë", tha Niebur, shkencëtar i programit Europa Clipper.

"Duke lënë mënjanë "A ka jetë?" Pyetja mbi Europa-n, vetëm çështja e banueshmërisë në vetvete hap një paradigmë të re të madhe për kërkimin e jetës në galaktikë”, shtoi ai.

Europa Clipper do të funksionojë në të njëjtën kohë me sondën Juice të Agjencisë Evropiane të Hapësirës (ESA), e cila do të studiojë dy hëna të tjera të Jupiterit - Ganymede dhe Callisto.