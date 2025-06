Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan kritikoi të martën sistemin ndërkombëtar se ishte krijuar për të përfituar pak të zgjedhur të privilegjuar, duke përmendur ngjarjet që shpalosen në Gaza si një shembull të qartë.

"Ajo që po ndodh në Gaza është një dëshmi e gjallë e faktit se sistemi ndërkombëtar është projektuar, përdorur dhe abuzuar në privilegjin e disave," tha Fidan në konferencën e Diplomacisë Globale dhe e Ardhmërisë së Palestinës në Ankara.

Ai gjithashtu iu referua situatës në Gaza si "një gjenocid", duke thënë se "42.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë, vrarë, qëllimisht dhe sistematikisht".

Fidan u shpreh se “Ne duhet të sigurojmë që qeveria izraelite dhe mbështetësit e saj të paguajnë një çmim në mënyrë që ata të kuptojnë se ka një kufi për veprimet e tyre.”

Më tej, Fidan theksoi se tragjedia nuk është e re, por ka 70 vjet, si dhe shprehu zhgënjimin e thellë me komunitetin ndërkombëtar.

“Fatkeqësisht, komuniteti ndërkombëtar, duke filluar nga ne, komuniteti mysliman dhe komuniteti arab, ka qenë i padobishëm, i pafuqishëm dhe i pashpresë në ndalimin e kësaj tragjedie të vazhdueshme”.

Ai kritikoi përpjekjet për të justifikuar vdekjet si dëme kolaterale dhe denoncoi përdorimin e inteligjencës artificiale (IA) në operacionet ushtarake, duke thënë, "Nuk jemi ne. Kjo është makina. Ajo vret."

Ministri i Jashtëm turk gjithashtu përsëriti qëndrimin e Türkiyes për zgjidhjen me dy shtete si e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt paqes, duke thënë: "Nëse palestinezët kanë vendin, tokën, lirinë, dinjitetin e tyre, pse duhet të luftojnë?"

Ai i bëri thirrje gjithashtu komunitetit global të shtyjë për një zgjidhje me dy shtete, duke vënë në dukje se mbi 150 vende e kanë njohur Palestinën në OKB.

Fidan kërkoi veprim të menjëhershëm, duke paralajmëruar se nëse nuk gjendet një zgjidhje, konflikti do të përshkallëzohet në një krizë më të madhe rajonale dhe globale.

Kryediplomati turk Fidan: Sot Izraeli është bërë kërcënimi kryesor për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare

Ministri Fidan foli në konferencën e përbashkët për mediat me ministrin e Jashtëm të Jordanisë, Ayman Safadi, ku deklaroi se "Sot, Izraeli është bërë kërcënimi kryesor për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare".

Fidan tha se Türkiye ka marrëdhënie të ngushta me Jordaninë dhe se ata me gjithë zemër besojnë se këto marrëdhënie kontribuojnë në paqen dhe stabilitetin rajonal.

Ai tha se me homologun jordanez, biseduan për marrëdhëniet dypalëshe, se synojnë të mbajnë takimin e parë të komisionit të përbashkët ekonomik në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm dhe se dëshirojnë të zhvillojnë bashkëpunimin edhe në fushën e industrisë së mbrojtjes.

Fidan tha se atje janë shumë marrëveshje që dëshirojnë t'i nënshkruajnë në të ardhmen dhe theksoi se dëshirojnë që këto të përfundojnë sa më shpejt dhe të thellohen më tej marrëdhëniet.

"Izraeli ka vazhduar të kryejë gjenocid në Gaza për më shumë se një vit, se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tani po përpiqet të pushtojë Libanin hap pas hapi", theksoi Fidan i cili tërhoqi vëmendjen se janë sulmuar Forcat e Përkohshme Paqeruajtëse të OKB-së në Liban.

"Izraeli po shënjestron punimet e ndihmës humanitare. Izraeli, i cili vret njerëzit e këtij rajoni që nga viti 1948, tani po shënjestron të huajt. Sot, Izraeli është bërë kërcënimi kryesor për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, por Izraeli nuk po e kryen i vetëm këtë krim. Ka vende të cilat e ndihmojnë dhe i japin armë. Ka nga ata që sigurojnë mbështetje politike për Izraelin", nënvizoi ministri Fidan.

Sipas tij, populli i këtij rajoni nuk do të harrojë Netanyahun gjenocidal, njerëzit e këtij rajoni nuk do të harrojnë as miqtë më të ngushtë të Netanyahut.

"Mbështetja e dhënë Izraelit për të kryer gjenocid do të mbahet gjithmonë në memorie, në mendje. Ngjarjet e vitit të kaluar do t'u mundësojnë vendeve të Lindjes së Mesme të ndjekin një politikë të jashtme më të pavarur dhe shpresojmë se shokët e Netanyahut do të shohin se ndikimi i tyre në këtë rajon do zvogëlohet gradualisht", tha Fidan.