Omar Abdullah, i cili më parë ka shërbyer si kryeministër i rajonit me shumicë myslimane, bëri betimin për një mandat tjetër si kryeministër.

Kashmiri i administruar nga India humbi autonominë e tij politike dhe u degradua nga një shtet i plotë në një territor të sunduar federal më 5 gusht të vitit 2019. Ai u nda gjithashtu në dy entitete, respektivisht Ladakh e Xhamu dhe Kashmir.

Partia e Konferencës Kombëtare e Abdullahut siguroi 42 vende në zgjedhje, duke arritur në tre më pak se një shumicë prej 45 vendesh në asamblenë legjislative me 90 vende.

Megjithatë, partia gëzon pozicion të qëndrueshëm me mbështetjen e gjashtë vendeve të partisë së Kongresit, katër vendeve të mbajtura nga të pavarurit dhe dy anëtarëve të partive më të vogla politike. Partia qeverisëse Bharatiya Janata (BJP) e Indisë fitoi 29 vende në rrethet me shumicë hindu të Xhamut, por asnjë në Kashmir.

Kongresi tha se nuk do t'i bashkohet Këshillit të ministrave të qeverisë së re, duke shprehur pakënaqësi për mos rivendosjen e shtetësisë së rajonit. Tariq Karra, shefi i Kongresit për Xhamu dhe Kashmirin, u tha gazetarëve se partia do të vazhdojë luftën e saj për rivendosjen e statusit të saj të mëparshëm.

Nga viti 2018 deri më 5 gusht të vitit 2019, New Delhi drejtoi rajonin drejtpërdrejtë përmes një guvernatori, i cili kishte autoritet të krahasueshëm me një qeveri të zgjedhur. Që kur u caktua territor i sunduar federal, Xhamu dhe Kashmiri është qeverisur nga një toger guvernator me kompetenca edhe më të mëdha.

Në ditët para betimit, qeveria e re madje humbi autoritetin për të emëruar nëpunës civil të nivelit të ulët, duke nxitur kritikët ta etiketojnë atë si një "lori dastaar", një term i popullit të Kashmirit që do të thotë "një shkop i veshur me çallmë".

Fillimisht, Abdullah njoftoi se nuk do të konkurrojë në zgjedhje për një asamble me kompetenca shumë të kufizuara, por më vonë e ndryshoi vendimin e tij.

Xhamu dhe Kashmiri do të mbetet një territor uniteti nën kontrollin e drejtpërdrejtë federal, me parlamentin indian si organin më i lartë legjislativ. Më parë, rajoni kishte kushtetutën e tij, flamurin dhe asamblenë legjislative dydhomëshe që mund të miratonte ligje të pavarura nga parlamenti indian.

Një tjetër nen i kushtetutës indiane, i revokuar më 5 gusht të vitit 2019, ndaloi të huajt të blinin prona ose të siguronin vende pune në qeveri, duke ngritur shqetësime për ndryshime të mundshme demografike.