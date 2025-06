Kancelari gjerman Olaf Scholz premtoi sot vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Izraelin, pavarësisht luftës gjenocidale të vendit në Gaza, e cila deri më tani ka marrë më shumë se 42.200 jetë dhe ka zhvendosur mbi 2 milionë palestinezë.

Duke iu drejtuar ligjvënësve në parlamentin gjerman, Scholz fajësoi Hamasin për konfliktin dhe tha se Gjermania do të vazhdojë të tregojë solidaritet me Izraelin dhe do të vazhdojë dërgesat e saj të armëve për të siguruar që Izraeli të jetë në një pozicion për të mbrojtur veten.

“Prandaj ne kemi furnizuar me armë dhe armatim në të kaluarën, prandaj edhe po e bëjmë këtë për momentin dhe do të vazhdojmë me dërgesa të tilla edhe në të ardhmen. Izraeli gjithmonë mund të mbështetet te ne për këtë”, u tha Scholz ligjvënësve.

Komentet e tij erdhën pasi media lokale raportoi se Gjermania ka rifilluar eksportet e saj të armëve drejt Izraelit javën e kaluar, pasi mori garanci nga qeveria izraelite se nuk do të përdorte armë gjermane në një “gjenocid”.

Partia e të Gjelbërve, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës të Scholzit, thuhet se ka bllokuar eksportin e armëve të luftës në Izrael në muajt e fundit, nga frika se dërgesat mund të përbëjnë shkelje të ligjit ndërkombëtar.

Gjermania ka qenë aleat i vendosur i Izraelit dhe zyrtarët qeveritarë kanë thënë vazhdimisht se vendi mban përgjegjësi të veçantë për sigurinë e Izraelit për shkak të së kaluarës së tij naziste.

Por kritikët thonë se mbështetja e përgjithshme e Gjermanisë për qeverinë e udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu po minon seriozisht kredibilitetin e saj jashtë vendit dhe Berlini po izolohet gjithnjë e më shumë në skenën globale.

Që kur Izraeli filloi luftën e tij kundër Hamasit në Gaza tetorin e kaluar, ai ka vrarë më shumë se 42.400 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 99.000 të tjerë, kryesisht gra dhe fëmijë.

Izraeli po përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) për luftën e tij në enklavën e rrethuar, ku miliona palestinezë janë zhvendosur, duke u përballur me mungesë ushqimi dhe mungesa akute të ndihmës mjekësore dhe gjërave të tjera thelbësore.