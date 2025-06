TRT-ja do të presë Unionin e Transmetimeve të Azi-Paqësorit (ABU), mbledhja më e madhe e mediave në botë, i cili ka 230 anëtarë nga 65 vende dhe prodhon për 3,5 miliardë shikues.

Asambleja e 61-të e Përgjithshme e ABU-së dhe takimet e lidhura do të mbahen në Istanbul midis 18-23 tetorit 2024, me temën "Inteligjenca Artificiale, Transmetimi dhe Shoqëria".

Ngjarja pesë-ditore do të përfshijë konferenca dhe panele, si dhe Festivalin e 13-të të Këngës TV ABU.

Inteligjenca Artificiale do të diskutohet në 60-vjetorin e TRT-së dhe ABU-së

Asambleja e Përgjithshme e 61-të e ABU-së dhe takimet përkatëse do të fillojnë me mbledhjet e komiteteve dhe seancat e asamblesë së përgjithshme që do të mbahen në datat 18-23 tetor 2024.

Takimet, në të cilat do të marrin pjesë mbi 400 drejtues të mediave nga afro 60 vende, do të drejtohen nga Drejtori i përgjithshëm i TRT-së Mehmet Zahid Sobacı, i cili është President i ABU-së që nga viti 2023.

Në takime do të diskutohen tema të tilla si teknologjitë e inteligjencës artificiale do të formësojnë të ardhmen e transmetimit, procesin e dixhitalizimit dhe dimensionet sociale të këtij transformimi.

Festivali i 13-të i Këngës TV ABU do të transmetohet drejtpërdrejt në ekranet e TRT Music

Festivali i 13-të i Këngës TV ABU, një nga ngjarjet më të rëndësishme që do të organizohet në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të ABU-së dhe takimeve të ngjashme, do të zhvillohet të dielën, më 20 tetor në Qendrën Ndërkombëtare të Konventave dhe Ekspozitave Lütfi Kırdar në Istanbul.

Kjo ngjarje, e cila do të shfaqë pasurinë kulturore të rajonit Azi-Paqësor, synon të kontribuojë në promovimin e diversitetit muzikor të rajonit duke bashkuar artistë nga 11 vende në të njëjtën skenë.

Ceremonia e 61-të e hapjes zyrtare të ABU, e cila do të fillojë të martën, më 22 tetor, me fjalimet e Drejtorit të Komunikimeve së Türkiyes Fahrettin Altun, Drejtorit të Përgjithshëm të TRT-së dhe Presidentit të ABU-së Mehmet Zahid Sobacı dhe Sekretarit të Përgjithshëm të ABU Ahmet Nadeem do të trajtojë efektet e inteligjencës artificiale dhe teknologjive digjitale mbi botën e transmetimit dhe sfidat e reja me të cilat përballet sektori i transmetimit.

Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve ABU që do të mbahet mbrëmjen e së njëjtës ditë, do t'u jepen çmime fituesve të konkursit të nisur nga Unioni i Transmetuesve Azi-Paqësor në 15 degë në fushën e televizionit, radios dhe mediave digjitale.