Vazhdon Asambleja e Përgjithshme e 61-të e ABU-së dhe takimet e anëtarëve të Unionit të Transmetuesve Azi-Paqësor (ABU), unioni më i madh i transmetimeve publike në botë me një audiencë prej rreth 3,5 miliardë qytetaerë dhe 230 anëtarë nga 65 vende, të organizuara nga TRT-ja.

Në ditën e tretë të aktivitetit u zhvilluan Mbledhja e Kryesisë së ABU-së, mbledhjet e Bordit Ekzekutiv të ABU-së dhe takimet dypalëshe të vendit nën kryesimin e Drejtorit të Përgjithshëm të TRT-së Mehmet Zahid Sobacı. Në takime u diskutua për planin trevjeçar të veprimit të ABU-së dhe strategjitë e planifikimit.

Drejtori i Përgjithshëm i TRT-së, Mehmet Zahid Sobacı, i cili po ashtu është edhe President i ABU-së që nga viti 2023 në fjalën hyrëse tërhoqi vëmendjen për rëndësinë e takimeve dhe tha: “Ne do të përpiqemi të diskutojmë pengesat me të cilat përballet sektori i medias, të shkëmbejmë ide dhe, natyrisht, të marrim vendime të rëndësishme që do të ndikojnë në të ardhmen e ABU-së.”

Gjithashtu, në ditën e tretë të Asamblesë së Përgjithshme u mbajtën edhe Mbledhja e Komitetit Teknik, Takimi i Grupit Sportiv dhe Forumi Transmetues për të Gjithë. Në takimet dypalëshe me Indonezinë dhe Mongolinë u vlerësuan mundësitë e bashkëpunimit mes Türkiyes dhe këtyre vendeve.

Festivali i 13-të i Këngës së ABU-së

Festivali i Këngës TV ABU do të mbahet gjithashtu në ditën e tretë të Asamblesë së Përgjithshme të ABU-së dhe takimeve përkatëse.

Festivali i Këngës TV ABU, i cili do të mbahet të sonte në orën 20:00 në Qendrën Ndërkombëtare të Konventave dhe Ekspozitave Lütfi Kırdar në Istanbul dhe do të prezantojë artistë nga 11 vende të ndryshme të cilët do të shfaqin pasurinë kulturore të rajonit Azi-Paqësor. Festivali mund të ndiqet drejtpërdrejt në ekranet e TRT Music.

Të martën, më 22 tetor, Ceremonia e 61-të Zyrtare e Hapjes së ABU do të fillojë me fjalimet e Drejtorit të Komunikimeve Fahrettin Altun, Drejtorit të Përgjithshëm të TRT-së dhe Presidentit të ABU-së Mehmet Zahid Sobacı, dhe Sekretarit të Përgjithshëm të ABU-së Ahmet Nadeem, si dhe do të diskutojë ndikimin e inteligjencës artificiale dhe digjitale në botën e transmetimit dhe sfidat e reja me të cilat përballet sektori i transmetimit.

Ceremonia e Çmimeve ABU, e cila do të mbahet mbrëmjen e së njëjtës ditë, do t'u shpërndajë çmime fituesve të konkursit të hapur nga Unioni i Transmetuesve Azi-Paqësor në 15 degë në fushën e televizionit, radios dhe mediave digjitale.