Qytetarët moldavë në referendumin e djeshëm votuan kundër anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE), sipas rezultateve preliminare.

Qytetarët u janë drejtuar qendrave të votimit për zgjedhjet presidenciale dhe referendumin për anëtarësimin në BE.

Ata me sa duket kanë hedhur poshtë planet që ish-republika sovjetike të shtojë në Kushtetutën e saj qëllimin për t'u anëtarësuar në BE.

Rezultatet nga 70 për qind e votave në referendum treguan se 55 për qind e votave i thanë "jo" propozimit, ndërsa rreth 45 për qind thanë "po".

Votuesit u pyetën: "A jeni për anëtarësimin e Republikës së Moldavisë në Bashkimin Evropian?".

Rezultati i referendumit do të përcaktojë nëse anëtarësimi në BE do të bëhet një qëllim në Kushtetutë.

Ndërkohë, sipas rezultateve paraprake të zgjedhjeve presidenciale, presidentja pro-perëndimore Maia Sandu do të përballet me socialistin pro-rus, Alexandr Stoianoglo, në raundin e dytë për presidencën e Moldavisë.

Sandu fitoi 38,5 për qind të votave ndërsa Stoianoglo mori 28,5 për qind në raundin e parë.

Pjesëmarrja ishte afër 50 për qind, shumë më e lartë se 33 për qind sa është e nevojshme që rezultati të ishte i vlefshëm.

Raundi i dytë i zgjedhjeve pritet të jetë një garë e ngushtë më 3 nëntor.