Për të përgatitur një sulm terrorist në një vendndodhje ushtarake të Forcave të Armatosura të Bosnjë e Hercegovinës (BeH), Ministria e Mbrojtjes vendosi të rrisë nivelin e gatishmërisë për sigurinë në mënyrë që të zvogëlojë rrezikun e kërcënimeve të mundshme të sigurisë vetëm në objektet ushtarake dhe për qytetarët e BeH-së.

Ministria e Mbrojtjes e Bosnjë-Hercegovinës, në përputhje me ligjet e saj, zbatoi një sërë masash për mbrojtjen e ajrit, transportit dhe burimeve materiale e teknike të Forcave të Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës.

"Publiku tashmë është i vetëdijshëm për rrezikun e sulmeve terroriste dhe Ministria e kupton plotësisht seriozitetin e këtyre kërcënimeve. Vëmendje e veçantë i kushtohet përdorimit të mundshëm të dronëve në këto sulme. Ligji ndalon shprehimisht përdorimin e dronëve mbi objektet ushtarake në zona e Forcave të Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës, si dhe fluturimet në një distancë horizontale prej 500 metrash dhe çdo fluturim i tillë pa formalitet të procedimit ligjor.

Herën e fundit që u vu re një prani e shtuar e dronëve mbi zonën e luftës së Forcave të Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës, gjë që rriti rrezikun e sigurisë. Ministria e Mbrojtjes është në kontakt me agjencitë e zbatimit të ligjit, si dhe me partnerët ndërkombëtarë, duke përfshirë EUFOR-in dhe selinë e NATO-s në Sarajevë, të cilët janë në dijeni të fluturimeve të paautorizuara me dron.

U njoftua se "për të mbrojtur objektet ushtarake, zbatohen masa dhe procedura të ndryshme sigurie, duke përfshirë protokollet e sigurisë për përgjigjen ndaj ndërhyrjeve të paautorizuara, vëzhgimin dhe pronat e vendndodhjes së Rovian".

Ministria e Mbrojtjes e Forcave të Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës po bën gjithçka që mundet për të garantuar sigurinë e të gjitha vendeve, përfshirë Selinë e Shenjtë dhe komunat.

Këto masa synojnë të mbrojnë jo vetëm daljen e Forcave të Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës, por edhe sigurinë më të gjerë të Bosnjë-Hercegovinës. Ministria merr seriozisht çdo kërcënim, përfshirë mundësinë e një sulmi terrorist duke përdorur dronë, në mënyrë që të marrë masat e nevojshme për të mbrojtur infrastrukturën ushtarake dhe sigurinë e qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës.