Kryeministri slloven Robert Golob, duke vizituar sot fëmijët palestinezë që po trajtohen në Institutin e Rehabilitimit Soça në Lubjanë, tha se historitë e fëmijëve nga Gaza janë tronditëse dhe me projekte si ky, ata po përpiqen të krijojnë iluzionin e një jete normale.

“Sot, kur vizituam grupin e parë të fëmijëve palestinezë që erdhën në Slloveni nga Gaza, u bindëm edhe një herë se sa tronditëse janë historitë e tyre dhe se definitivisht askush nga ne nuk dëshiron që fëmijët e tij të detyrohen të kalojnë diçka të ngjashme”, tha kryeministri slloven Golob, pasi vizitoi fëmijët nga Gaza.

Ai tha se fëmijët duan të dinë nëse do të kenë përsëri një jetë normale.

“Është shumë e vështirë të japim këtë përgjigje sepse sot askush nuk e ka, sepse sot Gaza është kthyer në një zonë që mund të mos jetë më e banuar, të paktën për sa i përket veriut, dhe sepse ata vetë e dinë shumë mirë se kudo që shkojnë, priten me mikpritje në dukje, por në të njëjtën kohë me faktin se nuk janë prej andej”, theksoi Golob.

“Në këtë moment, pikërisht me projekte të tilla, ne mund t'u japim këtyre fëmijëve të paktën iluzionin e një jete normale dhe iluzionin e shpresës”, vazhdoi ai, duke theksuar se masakra në Gaza vazhdon me brutalitet të pandërprerë dhe se të gjitha apelet të bashkësisë ndërkombëtare bien në “veshë të shurdhër”.

“Është e vështirë të gjesh një përgjigje se si të vazhdohet, por kjo nuk do të thotë se nuk po përpiqemi gjatë gjithë kohës dhe pikërisht me këtë synim sot po udhëtoj drejt ShBA-së, ku do të takohem me Presidentin Joe Biden.

Për sa na përket neve, kjo do të jetë tema kryesore e këtyre bisedimeve”, shtoi ai.

Ministrja e Punëve të Jashtme Tanja Fajon falënderoi stafin e Institutit të Rehabilitimit Soça dhe uroi që ata të sjellin sa më shumë fëmijë në Slloveni.

Ajo që mund të bëjë Sllovenia me njohuritë e saj, ndihma në rehabilitim, ndihma psikosociale për të cilën fëmijët kanë nevojë, mund të jetë një pikë në oqean, por për çdo fëmijë të tillë dhe familjen e tij ka shpresë për të ardhmen, është e bindur ajo.

Kreu i agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) Philippe Lazzarini kujtoi se fëmijët në Slloveni nuk janë fëmijët e vetëm të prekur në Gaza.

"Kjo luftë është edhe një luftë kundër fëmijëve, shumë fëmijë janë vrarë dhe plagosur. Sot fëmijët thanë sa mirënjohës janë në Lubjanë, por të gjithë janë të shqetësuar për të ardhmen. Ata duan të kthehen në një mjedis ku mund të të arsimohen, sepse arsimi ishte mënyra e vetme për të mbajtur ëndrrat e tyre për një të ardhme më të mirë”, shtoi ai.