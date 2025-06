Presidenti amerikan Joe Biden është i shqetësuar për rrjedhjen e dokumenteve konfidenciale që detajojnë përgatitjet e Izraelit për sulmin e paralajmëruar hakmarrës ndaj Iranit, njoftoi Shtëpia e Bardhë të hënën.

Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby, tha se administrata e Bidenit duhet të përcaktojë ende nëse dokumentet u bënë publike për shkak të rrjedhjeve apo hakimeve, por tha se Pentagoni po heton çështjen, të cilën presidenti po e ndjek në mënyrë aktive.

“Ne do ta lëmë hetimin të marrë rrjedhën e tij logjike”, tha Kirby dhe shtoi:

"Presidenti mbetet thellësisht i shqetësuar për çdo rrjedhje të informacionit të klasifikuar në domenin publik. Kjo nuk duhet të ndodhë dhe është e papranueshme kur ndodh. Pra, ai është thellësisht i shqetësuar për këtë dhe mund të jeni i sigurt se ai do të monitorojë në mënyrë aktive progresin e hetimit për të zbuluar se si ndodhi”.

Dokumentet e 15 dhe 16 tetorit filluan të qarkullojnë të premten pasi u shpërndanë në Telegram nga Middle East Spectator. Rrjedhja thuhet se erdhi nga një burim brenda komunitetit të inteligjencës amerikane.

Një nga dokumentet, që supozohet se është përpiluar nga Agjencia Kombëtare e Inteligjencës Gjeohapësinore e Departamentit të Mbrojtjes, tregon se planet e Izraelit përfshijnë lëvizjen e municioneve.

“Forcat Ajrore izraelite vazhduan të trajtojnë raketat balistike (ALBM), të mbulojnë operacionet me drone dhe të kryejnë një stërvitje të dytë të angazhimit të forcës nga 15 tetori 2024, sipas një analize të pamjeve”, thuhet në dokument.

Vihet re se, që nga 8 tetori, Forcat Ajrore izraelite kanë trajtuar të paktën 16 ALBM të Horizont të Artë dhe më shumë se 40 ALBM IS02 (Rocks). Në dokument thuhet se trajtimi i ALBM-së ka rifilluar në aeroportin Hatzerim që nga 16 tetori.

Dokumenti i dytë thuhet se i është dhënë Agjencisë së Sigurisë Kombëtare dhe përshkruan stërvitjet e forcave ajrore izraelite që përfshijnë raketa ajër-tokë, që gjithashtu besohet se janë në përgatitje për një sulm ndaj Iranit.

I pyetur nga gazetarët të premten nëse ai e kuptonte mirë se çfarë do të sillte një përgjigje izraelite ndaj një sulmi me raketa balistike iraniane më 1 tetor, dhe kur do të ndodhte kjo, Biden tha:

"Po dhe po."

Irani tha se kreu sulmin e tetorit si hakmarrje për vrasjen e ish-liderit politik të Hamasit Ismail Haniyeh në Teheran në korrik dhe vrasjen e Sekretarit të Përgjithshëm të Hezbollahut, Hassan Nasrallah në Bejrut muajin e kaluar.

Irani lëshoi ​​rreth 200 raketa dhe disa lokacione në Izrael, duke përfshirë një objekt ushtarak, u goditën, por nuk u raportua për viktima.

Shkëmbimi i zjarrit midis Tel Avivit dhe Teheranit u përshkallëzua këtë vit pasi Izraeli bombardoi ambasadën iraniane në Siri më 1 prill, duke vrarë zyrtarë të lartë ushtarakë. Irani iu përgjigj atij sulmi dy javë më vonë duke lëshuar qindra dronë dhe raketa balistike në Izrael.

Pothuajse të gjitha raktetat u kapën nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre.