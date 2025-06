Ushtria izraelite ka zhvendosur me forcë qindra palestinezë nga strehimoret në qytetin Beit Lahia në Rripin verior të Gazës, duke i kërcënuar me armë. Sipas rrëfimeve nga civilët e zhvendosur, ushtarët izraelitë, të cilët kanë sulmuar dhe rrethuar intensivisht Rripin e Gazës për të paktën 17 ditë, bastisën një strehë pranë Spitalit Indonezian ku ishin strehuar palestinezët.

Trupat arrestuan një numër të madh burrash palestinezë që qëndronin atje. Kontrollet e sigurisë të kryera nga ushtarët izraelitë ndaj grave dhe fëmijëve në strehimore shkaktuan frikë dhe panik tek ata. Ushtria izraelite pretendoi se rruga Salah al-Din në anën lindore të Gazës ishte e sigurt dhe u kërkoi refugjatëve të lëviznin drejt jugut përmes kësaj rruge.

Megjithatë, grupi palestinez Hamas akuzoi Izraelin për përhapjen e dezinformatave, duke thënë se "korridoret e sigurisë" të mbrojtura nga Izraeli janë bërë të rrezikshëm, me palestinezët që janë shënjestruar nga snajperët ose u nënshtrohen sulmeve me bomba përgjatë rrugëve.

Duke mos dashur të zhvendoseshin me forcë drejt jugut, civilët zgjodhën të ktheheshin drejt qytetit të Gazës në veri, nga frika se nuk do të mund të ktheheshin nëse do të largoheshin nga zona. Banorët e rajonit verior thonë se një situatë e ngjashme po shpaloset për palestinezët në jug.

Palestinezët detyrohen të ecin derisa nuk munden më.

Qindra palestinezë u detyruan të ecnin tetë kilometr për të arritur në qytetin e Gazës, duke vuajtur nga uria dhe etja nën bllokadën dhe bombardimet e rënda të Izraelit pa marrë as ndonjë send me vete për shkak të pengimit nga ushtarët izraelitë. Rrëfimet e dëshmitarëve okularë nga palestinezët e zhvendosur përshkruajnë skena tmerri.

Vefa al-Kafarine, e cila u strehua në një shkollë pranë Spitalit Indonezian, tha se ata kishin një natë të tmerrshme për shkak të zhurmës së raketave dhe shpërthimeve në zonat përreth. Ajo tha se forcat izraelite filluan evakuimin e të gjitha shkollave herët në mëngjes, duke i trajtuar gratë shumë keq dhe duke i detyruar civilët e zhvendosur të ecin mes zhurmave të armëve dhe artilerisë.

Umm Mohammed al-Misri, një tjetër palestineze e zhvendosur, shprehu tronditjen kur pa automjete ushtarake izraelite që rrethonin strehimoret, me 50-60 tanke dhe një numër të madh ushtarësh, një skenë që nuk e kishte parë kurrë më parë. Ajo tha se ata udhëtuan një distancë të gjatë në këmbë pa ushqim ose ujë, gati duke humbur aftësinë për të ecur.

Gruaja e re palestineze Iman Wadi tregoi se si ajo, nëna, fëmija dhe tre motrat e saj u detyruan të lëviznin drejt qytetit të Gazës. Ajo tha se ushtarët izraelitë bastisën strehën e tyre në Shkollën Aleppo të drejtuar nga OKB-ja pranë Spitalit Indonezian në Gazën veriore në agimin e 19 tetorit, duke shkelur "shenjtërinë" e njerëzimit. Wadi tha se forcat izraelite mblodhën burrat, gratë dhe madje edhe fëmijët e mitur në oborr, duke i rrahur dhe duke përdorur gjuhë të turpshme.

Wadi shtoi se ushtarët morën babanë, vëllain dhe burrin e saj së bashku me fëmijët e mitur në një vend të panjohur. Një tjetër grua palestineze e zhvendosur, Shayma' al-Tali, tha se ushtarët okupues i shtynë burrat palestinezë në gropa të mëdha pranë strehimoreve dhe hapën zjarr mbi ta. Ajo u shpreh se ishte gjithashtu dëshmitare e buldozerëve izraelitë që hapnin llogore të mëdha pranë Spitalit Indonezian, me sa duket për vrasje masive.

Zhvendosja e detyruar e civilëve dhe abuzimet e raportuara të të drejtave të njeriut ndaj tyre kanë ngritur alarmin për përkeqësimin e situatës humanitare në Gazën veriore. Ushtria izraelite ka vazhduar një ofensivë masive në veri të Gazës mes një rrethimi mbytës në zonë.

Është episodi i fundit në sulmin brutal të Izraelit që ka vrarë më shumë se 42.600 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur 99,800 të tjerë që nga një inkursion ndërkufitar nga Hamasi tetorin e kaluar. Lufta izraelite ka zhvendosur pothuajse të gjithë popullsinë e Gazës mes një bllokade të vazhdueshme që ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve. Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për veprimet e tij në Gaza.