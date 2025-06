Universiteti i Milanos ka pezulluar marrëveshjen e tij me Universitetin Reichmann të Izraelit për shkëmbimin e studentëve dhe studiuesve pasi rektorja Marina Brambilla u takua me një delegacion studentësh palestinezë që bënë presion për bojkotimin e marrëdhënieve me universitetet izraelite, raporton Anadolu.

Administrata e universitetit përmendi përkeqësimin e situatës në Lindjen e Mesme si arsye për pezullimin e kontratës, njoftoi agjencia italiane e lajmeve ANSA.

Shoqatat e studentëve e cilësuan masën si një "fitore", duke thënë se ajo u arrit si rezultat i presionit të fortë nga studentët dhe anëtarët e fakultetit.

Në fillim të këtij viti, Universiteti i Milanos pezulloi kontratën e tij me një institucion tjetër izraelit, Universitetin Ariel, dhe u zotua të mos e rinovojë atë pas lëvizjes studentore.

Pas drejtimit të shumë studentëve të tjerë në gjithë botën perëndimore, studentët ngritën kampus në kampus në fillim të këtij viti për të protestuar kundër sulmeve të Izraelit në Gaza dhe lidhjeve me institucionet arsimore izraelite.

Ushtria izraelite vazhdoi një ofensivë shkatërruese në Rripin e Gazës pas një sulmi ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas tetorin e kaluar, pavarësisht nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm.

Sipas autoriteteve lokale shëndetësore, më shumë se 42.700 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë që atëherë dhe rreth 100.300 janë plagosur.

Ofensiva izraelite në Gaza ka zhvendosur pothuajse gjithë popullsinë e enklavës dhe bllokada e vazhdueshme ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli po përballet me një padi për gjenocid para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për veprimet e tij në Gaza.