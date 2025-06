Gordan Gërliq Radman, Ministër i Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Republikës së Kroacisë, deklaroi se Bosnjë e Hercegovina sigurisht e sheh perspektivën e Bashkimit Evropian (BE) si themel të sigurisë dhe stabilitetit, por liderët politikë të BeH-së gjithashtu do të vendosin vetë nëse dhe kur BeH-ja do të anëtarësohet në NATO.

Gërliq Radman mori pjesë në panelin "Ballkani Perëndimor - një rajon që tregon shkathtësinë e partneriteteve të NATO-s dhe suksesin e integrimit" në kuadër të "NATO Partnership 360 Symposium 2024" me titull "Partneriteti në kohën e sfidave hibride", i cili është mbajtur në Sarajevë.

Ngjarja, e cila zgjat nga e marta deri të enjten, mblodhi mbi 250 pjesëmarrës nga më shumë se 50 vende, përfaqësues ushtarakë dhe civilë nga vendet anëtare të NATO-s dhe vende dhe organizata partnere.

"Ne folëm për NATO-n në përgjithësi dhe NATO-n si një organizatë politiko-ushtarake në të cilën duhet të përfshihen vendet e Ballkanit Perëndimor. Disa tashmë janë, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi", tha Gërliq Radman në një fjalim para gazetarëve.

Ai më pas kujtoi luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, duke theksuar se është e rëndësishme të arrihet paqja sa më shpejt të jetë e mundur.

“Fatkeqësisht, në shekullin e 21-të, ne nuk prisnim që një vend sovran të sulmonte një vend tjetër sovran, që një vend të ishte viktimë e agresionit dhe në këtë moment po flasim se si të bashkohemi, si të forcojmë mbështetjen tonë për Ukrainën dhe sigurisht të ndalojmë agresionin e Rusisë dhe sigurojmë paqen, paqen e drejtë”, tha Gërliq Radman.

Organizimi i “NATO Partner 360 Symposium 2024” është një konfirmim i bashkëpunimit dhe partneritetit të suksesshëm ndërmjet NATO-s dhe Bosnjë e Hercegovinës. Së bashku me Samitin e NATO-s dhe takimet në nivel ministror, ​​simpoziumi është një nga ngjarjet më të rëndësishme që mbledh rreth 250 pjesëmarrës, përfaqësues ushtarakë dhe civilë nga vendet anëtare të NATO-s dhe vendet dhe organizatat partnere.

Qëllimi i takimit është forcimi i komunitetit të partnerëve dhe promovimi i unitetit, veprimit të përbashkët dhe përpjekjeve të NATO-s dhe partnerëve. Në të njëjtën kohë, të kuptuarit e mjedisit të sigurisë globale forcohet, informacioni rreth koncepteve të reja shpërndahet dhe eksplorohen tendencat dhe nevojat që janë më të rëndësishmet për përmirësimin e marrëdhënieve NATO-partnerë.

Simpoziumi organizohet nga Departamenti i NATO-s për Çështjet Politike dhe Politikat e Sigurisë (IS PASP) dhe Komanda Aleate e Transformimit (ACT). Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë e Hercegovinës në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes së Bosnjë e Hercegovinës dhe Ministrinë e Sigurisë po koordinojnë aktivitetet për organizimin e manifestimit.