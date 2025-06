Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania kanë nënshkruar një marrëveshje të re të mbrojtjes që synon rritjen e sigurisë, investimeve dhe vendeve të punës.

Ministri britanik dhe gjerman i mbrojtjes John Healey dhe Boris Pistorius mbajtën një konferencë të përbashkët për shtyp pas "Marrëveshjes së Shtëpisë së Trinitetit" me fokus mbrojtjen dhe sigurinë që ata nënshkruan në kryeqytetin Londër.

Healey vlerësoi se dita e sotme është e rëndësishme për marrëdhëniet dhe historinë e dy vendeve.

"Kjo është forca shtytëse pas strategjisë sonë të parë të mbrojtjes së NATO-s në Mbretërinë e Bashkuar dhe rivendosjes së marrëdhënieve të Mbretërisë së Bashkuar me Evropën," tha Healey.

Duke theksuar se kjo marrëveshje garanton bashkëpunimin e mbrojtjes në të gjitha fushat, Healey theksoi se marrëveshja ka një rëndësi të madhe edhe në drejtim të forcimit të sigurisë evropiane.

Ministri gjerman i Mbrojtjes Pistorius e vlerësoi marrëveshjen si një mundësi për afrimin e dy vendeve.

"Përballë politikës së Putinit të përçarjes dhe shkatërrimit, kjo marrëveshje është e mirëpritur në kohë të tilla. Ne ofrojmë diçka tjetër, solidaritet dhe besim," tha Pistorius.

Ministri gjerman tha se me këtë marrëveshje të dyja vendet do të intensifikojnë më tej bashkëpunimin në terren dhe do të forcojnë më tej krahun lindor të NATO-s.

Si pjesë e një marrëveshjeje të nënshkruar mes Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë, kompania gjermane e mbrojtjes Rheinmetall do të hapë një fabrikë të re në Britaninë e Madhe për prodhimin e fuçive të artilerisë dhe do të punësojë 400 njerëz.

Të dyja vendet do të punojnë së bashku për të zhvilluar mjete ajrore pa pilot dhe raketa të reja me rreze të gjatë.