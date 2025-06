Erdoğan kryesoi një takim sigurie në Istanbul

Në takim u theksua se lufta kundër terrorizmit do të vazhdojë me vendosmëri, se përpjekjet vetëmohuese për Türkiyen do të vazhdojnë pa terrorizëm dhe se nuk do të lejohet kurrë krijimi i një "shteti terrorist" rreth kufijve të saj.