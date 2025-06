Anija kërkimore "Oruç Reis" e Türkiyes ka mbërritur në brigjet e Somalisë për të kryer inspektime sizmike për naftën dhe gazin natyror, transmeton Anadolu.

Ministri turk i Energjisë dhe i Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, në rrjetet sociale njoftoi se anija "Oruç Reis" ka mbërritur në lokacionin e misionit të saj pas udhëtimit nëpër kontinente.

Më vonë gjatë ditës, ministri turk së bashku me presidentin e Somalisë, Hassan Sheikh Mohamud, do të marrin pjesë në ceremoninë e mirëseardhjes për anijen kërkimore sizmike.

Anija turke u nis për në Somali në fillim të këtij muaj për të kryer inspektime sizmike për naftën dhe gazin natyror në tre zona ku Türkiye ka siguruar licencat e eksplorimit.

"Oruç Reis" do të kryejë inspektime sizmike tridiimensionale në zonat jashtë brigjeve të Somalisë. Misionit pritet të zgjasë rreth shtatë muaj dhe do të përfshijë mbledhjen e të dhënave sizmike për naftën dhe për gazin natyror. Këto të dhëna do të analizohen në Ankara për të identifikuar vendet e mundshme të shpimit.

Më herët këtë vit, Türkiye dhe Somalia nënshkruan memorandume mirëkuptimi midis ministrive dhe qeverive të tyre.

Sipas marrëveshjeve të nënshkruara, "Turkish Petroleum", kompania kombëtare e naftës turke, mori licenca për tre zona në det të hapur në ujërat e Somalisë.

Ministria e Energjisë dhe e Burimeve Natyrore e Türkiyes planifikon të kryejë inspektime sizmike në të tria zonat e licencuara, secila prej të cilave mbulon afër 5 mijë kilometra katrorë.