Kancelari gjerman, Olaf Scholz, tha se Ukraina nuk mund të bëhet anëtare e NATO-s për shkak se ajo ndodhet në luftë.

Kancelari Scholz, në një program në kanalin televiziv ZDF, vlerësoi diskutimet mbi çështjen e anëtarësimit të Ukrainës në NATO.

Scholz deklaroi se anëtarësimi i Ukrainës në NATO është një proces që nuk është në rendin e ditës.

"Unë besoj se është shumë e rëndësishme të kuptohet se një vend në luftë nuk mund të jetë anëtar i NATO-s", tha Scholz.

Duke shpjeguar se në Uashington dhe Vilnius ata kanë marrë vendime dhe kanë shpjeguar pritshmëritë e tyre në lidhje me anëtarësimin e Ukrainës në NATO, Scholz u shpreh: "Por, unë besoj se në këtë moment nuk ka nevojë për një vendim të ri përtej këtij vendimi".

Scholz tha se duke mbështetur Ukrainën, duhet të ndërmerren hapa të matur për të siguruar që kjo të mos kthehet në luftë midis Rusisë dhe NATO-s.

"Kjo është një çështje për të cilën unë jam shumë i qartë dhe nuk do të ndryshoj qëndrimin tim", shtoi ai.

Duke theksuar se nuk do të furnizojnë Ukrainën me armët që do të përshkallëzojnë tensionet, Scholz, duke treguar si shembull dërgimin e raketave gjermane Taurus, deklaroi se "Pikëpamja ime është e qartë. Unë mendoj se kjo është e gabuar".