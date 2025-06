Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara (OKB), Antonio Guterres, shprehu shqetësim të madh lidhur me projektligjet e miratuara nga parlamenti i Izraelit që ndalojnë punën e një agjencie të OKB-së, gjë që mund të ndikojë në veprimin e saj në Rripin e Gazës.

"Jam thellësisht i shqetësuar nga miratimi i dy projektligjeve nga Knesseti i Izraelit në lidhje me Agjencinë e OKB-së për Refugjatët Palestinezë në Lindjen e Afërt (UNRWA), të cilat, nëse zbatohen, mund të pengojnë UNRWA-në të vazhdojë punën e saj shumë të rëndësishme në Territorin e Pushtuar Palestinez, përfshirë Kudsin Lindor, siç është mandatuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së", tha Guterres në një deklaratë.

Deklarata erdhi pasi Parlamenti izraelit miratoi një projektligj të hënën që do të ndalonte agjencinë kryesore të OKB-së që ndihmon palestinezët të veprojnë në vend. Nga 120 anëtarët e Knessetit, 92 ishin pro dhe vetëm 10 kundër. Një projektligj tjetër, i cili u miratua nga ligjvënësit me një votim 87-9, u mundëson organeve të Izraelit të ndërpresin të gjitha lidhjet me UNRWA-në, duke ndaluar çdo bashkëpunim ose privilegje që agjencia kishte më parë.

Projektligji do të hyjë në fuqi pas 90 ditësh. "UNRWA është mjeti kryesor me të cilin ofrohet ndihma thelbësore për refugjatët palestinezë në Territorin e Pushtuar Palestinez. Nuk ka alternativë për UNRWA-në", tha Guterres. Ai paralajmëroi se zbatimi i ligjeve "mund të ketë pasoja shkatërruese" për refugjatët në Territorin e Pushtuar Palestinez, gjë që është "e papranueshme".

"I bëj thirrje Izraelit të veprojë në përputhje me detyrimet e tij sipas Kartës së OKB-së dhe detyrimet e tjera sipas ligjit ndërkombëtar, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe ato në lidhje me privilegjet dhe imunitetet e OKB-së. Legjislacioni kombëtar nuk mund t'i ndryshojë këto detyrime", shtoi ai.

Duke theksuar se zbatimi i këtyre ligjeve do të ishte "i dëmshëm" për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez dhe për paqen dhe sigurinë në rajon në tërësi, ai përsëriti se agjencia UNRWA është "e domosdoshme".

"Unë po e sjell këtë çështje në vëmendje të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dhe do ta informoj nga afër Asamblenë me zhvillimin e situatës", tha ai.