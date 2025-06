Molla e Resnjës: Traditë në çdo kafshatë

E ndodhur në pjesën perëndimore të Maqedonisë së Veriut, afër kufirit me Shqipërinë, Resnja, me klimën e saj të favorshme dhe tokat e pasura, ofron kushte ideale për rritjen e llojeve të shumta të mollëve. Banorët vazhdojnë të punojnë me përkushtim për ta mbajtur gjallë këtë traditë. Për më shumë, ndiqeni storjen që e sjellim nga Resnja.