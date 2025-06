Trump zotohet se do t’i ndalojë “vuajtjet dhe shkatërrimin” në Liban

“Gjatë administratës sime, ne kishim paqe në Lindjen e Mesme dhe do të kemi shumë shpejt. Unë do të rregulloj problemet e shkaktuara nga Kamala Harris dhe Joe Biden dhe do të ndaloj vuajtet dhe shkatërrimin në Liban”, shkroi Trump.