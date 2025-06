Agjencia e Sigurisë së Ushqimit në Bosnjë e Hercegovinës ka njoftuar publikun se grupe të caktuara të pijeve joalkoolike të njohura janë tërhequr nga tregu i Bosnjë e Hercegovinës për shkak të dyshimit për praninë e copave metalike në ambalazh.

Njoftimi erdhi nëpërmjet Sistemit të Lajmërimit të Shpejtë për Ushqimin dhe Ushqimin (EU RASFF), e tërheqja përfshin produkte me origjinë austriake që tashmë janë tërhequr në disa vende.

Këto janë pije të prodhuara nga Coca-Cola HBC Austria duke përfshirë Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Caffeine, Coca-Cola Light), Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero), Sprite (Sprite, Sprite Zero) dhe MezzoMix.

Produktet janë të disponueshme në enë plastike 0,5 litra dhe artikujt në fjalë janë të shënuara "më e mira përpara" midis 4 shkurtit 2025 dhe 12 prillit 2025, me kodin "WP" poshtë datës.

Distributor i këtyre produkteve është Metro Cash & Carry Österreich nga Austria, ndërsa importues për BeH janë COSMO Celic nga Gornji Vakuf/Uskoplje dhe Pam Consulting nga Banja Luka.

Agjencia ua përcjell të gjitha informatat relevante organeve kompetente inspektuese të Bosnjë e Hercegovinës, me kërkesë për veprim të menjëhershëm dhe reagime.

Konsumatorët këshillohen gjithashtu të shmangin konsumin e këtyre produkteve, ndërsa pritet informacion shtesë nga inspektimet kompetente që do të marrin masat e nevojshme për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve.