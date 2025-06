Ballkani pret fondet e BE-së

Në total 6 miliardë euro do t’iu shpërndahen vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të Planit të Rritjes Ekonomike të Bashkimit Evropian. Por, si do të ndahen këto fonde, qëllimi i tyre dhe sa do të arrijnë ato në vendin e duhur e shpejgojmë në materialin në vijues...