Abdullah Hammoud, kryetari mysliman i bashkisë së Dearbornit në shtetin amerikan Michigan, publikisht refuzoi kërkesat për t'u takuar me Donald Trumpin, kandidatin republikan për president, gjatë fushatës zgjedhore në atë qytet të premten.

"Arkitekti i ndalimit të hyrjes për myslimanët në vend po zhvillon fushatën në Dearborn," deklaroi Hammoud, duke shpjeguar arsyet për refuzimin e takimit.

"Njerëzit në këtë komunitet e dinë për çfarë qëndron Trump. Ne kemi vuajtur për vite për këtë. E refuzova të ulem me të, edhe pse kërkesat vazhduan të vinin," tha Hammoud.

Ai theksoi se Trump kurrë nuk do të jetë presidenti i tij, duke shtuar se shumë në qytetin e tij e konsiderojnë politikën e ish-presidentit amerikan si të dëmshme.

Kryetari i bashkisë iu drejtua gjithashtu Partisë Demokratike, duke i bërë thirrje që të shqyrtojë veprimet e saj.

"Paaftësia juaj për të ndaluar financimin dhe për të lejuar gjenocidin në Gaza krijoi hapësirë që Trump të depërtonte në komunitetet tona. Mbajeni mend këtë," tha Hammoud.

Refuzimi i Hammoud-it për t'u takuar me Trump tregon në fakt frustrimin në rritje të liderëve lokalë në lidhje me narrativat politike që injorojnë realitetin me të cilin përballen shumë komunitete të margjinalizuara, vetëm disa ditë para zgjedhjeve presidenciale.

Ish-presidenti amerikan Donald Trump në fillim të mandatit të tij në vitin 2017 vendosi ndalimin e hyrjes në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e vendeve kryesisht myslimane.

Trump vendosi atëherë kufizime për hyrjen në ShBA të shtetasve të Iranit, Libisë, Somalisë, Sirisë, Jemenit, Irakut dhe Sudanit.

Ndalimi u kundërshtua shpejt në gjykatë si diskriminues ndaj grupeve fetare, por së bashku me programin e tij të ashpër kundër emigracionit, ishte i popullarizuar në bazën e tij elektorale.