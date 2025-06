Ish-presidenti amerikan dhe kandidati republikan për president, Donald Trump, tha se fituesi do të njihet natën e zgjedhjeve të së martës, duke pretenduar se ai ka një avantazh të konsiderueshëm ndaj kundërshtares kryesore Kamala Harris.

Në një telefonatë me ABC News të dielën, Trump iu përgjigj një pyetjeje nëse mendonte se mund të humbiste, duke thënë se si mund të ndodhte kjo.

"Kjo ndodh, apo jo? Por unë mendoj se kam një avantazh mjaft të madh, por gjëra të këqija mund të ndodhin. Do të jetë interesante", tha Trump.

I pyetur se kur do t'i drejtohej vendit për rezultatet e zgjedhjeve, Trump tha se do të ishte atje "në kohën e duhur".

Sa u përket tubimeve të tij të fushatës që çuan në ditën e zgjedhjeve, Trump tha se "askush nuk e ka bërë kurrë" atë që ai ka bërë.

"Këto janë mitingje të mëdha dhe entuziazëm të madh”, tha Trump.

Më 5 nëntor, votuesit amerikanë do të vendosin se kush do të kontrollojë Kongresin amerikan, me vendim nëse në Shtëpinë e Bardhë do të jetë ish-presidenti Donald Trump apo zëvendëspresidentja Kamala Harris. Cilado parti politike që përfundon të kontrollojë Dhomën ose Senatin, do të jetë vendimtare që presidenti i ri të zbatojë axhendën e tij legjislative.

Zgjedhjet në Amerikë, si në ciklet e mëparshme zgjedhore, edhe këtë vit do të shënohen nga të ashtuquajturat shtete "swing", gjegjësisht shtete të pavendosura, specifike në atë që nuk mund të përcaktohet me siguri se për cilin kandidat presidencial do të votojnë deri momentin e fundit.

Arizona, Georgia, Miçigan, Nevada, Karolina e Veriut, Pensilvania dhe Wisconsin janë shtatë shtetet kryesore në këto zgjedhje.

Më shumë se 78 milionë amerikanë votuan herët, duke përfshirë rreth 700.000 më shumë demokratë se republikanë, sipas të dhënave të publikuara nga Laboratori Zgjedhor i Universitetit të Floridës.