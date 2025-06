Sipas të dhënave të publikuara të dielën, kandidati republikan për president, Donald Trump dhe zëvendëspresidentja demokrate, Kamala Harris, janë të lidhur në nivel kombëtar vetëm një ditë para se miliona amerikanë të shkojnë në qendrat e votimit në gjithë vendin.

Sipas një përmbledhjeje të sondazheve nga uebfaqja RealClearPolitics, Trump e ka parë që epërsia kombëtare që ai mbajti në javët e fundit të avullojë vazhdimisht me afrimin e sondazheve të 5 nëntorit dhe tani është në 48,5%, i barabartë me Harrisin. Shumica e sondazheve të përfshira i kanë të nominuarit të ndarë me 1-4%, por pesë sondazhe i kanë të barazuar plotësisht.

Ish-presidenti vazhdon të udhëheqë në shumicën e shtatë shteteve kyç të fushëbetejës si Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Karolina e Veriut, Pensilvania dhe Wisconsin, megjithëse ai dhe Harris janë të ndarë nga një përhapje që shtrihet mirë brenda kufirit të gabimit për shumicën e sondazheve.

Kryesimi i Trumpit është më i madhi në Karolinën e Veriut ku ai është rritur me 2,7%, i ndjekur nga Gjeorgjia (+1,7%), Karolina e Veriut (+1,5%), Nevada (+1%) dhe Pensilvania (+0,3%). Harris vazhdon të kryesojë Michiganin (+1,2%) dhe Wisconsin (+0,4%).

Sondazhet kanë marzhe gabimi midis 3-5%.

Mbi 80 milionë amerikanë kanë hedhur votën e hershme këtë vit, duke përfshirë mbi 15 milionë demokratë, 14 milionë republikanë dhe 10 milionë të tjerë që nuk janë të lidhur me asnjërën nga partitë kryesore. Megjithatë, jo të gjitha shtetet raportojnë përkatësinë partiake në të dhënat e hershme të votuesve.