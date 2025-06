Mbretëria e Bashkuar raportoi të martën dy raste shtesë të një varianti të saposhfaqur të mpox, i njohur si clade 1b, duke e rritur numrin e përgjithshëm të vendit në tre.

Agjencia e Sigurisë Shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar (UKHSA) tha në një deklaratë se rastet u identifikuan midis kontakteve shtëpiake të pacientit të parë, i cili u diagnostikua në Londër më 30 tetor, pasi u kthye nga një komb afrikan i prekur rëndë nga virusi.

Susan Hopkins, këshilltare kryesore mjekësore për UKHSA, tha se "mpox është shumë infektues në familjet me kontakt të ngushtë dhe kështu që nuk është e papritur të shohim raste të tjera brenda të njëjtës familje".

Ajo shtoi se ndërsa rreziku për publikun më të gjerë në Mbretërinë e Bashkuar mbetet i ulët, përpjekjet po vazhdojnë për të gjurmuar të gjitha kontaktet e të infektuarve për të parandaluar transmetimin e mëtejshëm.

Deri më tani, vetëm një pjesë e vogël e rasteve të këtij varianti të ri janë zbuluar në Evropë, me raporte nga Suedia dhe Gjermania.

UKHSA vazhdon të koordinohet me partnerët shëndetësorë për të monitoruar dhe kontrolluar përhapjen e virusit.

Clade 1b mpox është një variant i ri që autoritetet shëndetësore e kanë shënuar si veçanërisht shqetësues për shkak të ashpërsisë së tij potencialisht për të rritur.

Ndryshe nga llojet e tjera mpox që qarkullojnë në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 2022, klade 1b shoqërohet me simptoma më të rënda dhe rreziqe më të larta të komplikimeve, veçanërisht për popullatat e cenueshme si gratë shtatzëna.

Simptomat e Mpox zakonisht përfshijnë një skuqje të mprehtë me lezione të mbushura me qelb, ethe, dhimbje muskujsh dhe lodhje, me rreziqe shtesë të abortit kur kontraktohen gjatë shtatzënisë.

Ky lloj u identifikua fillimisht vitin e kaluar në Republikën Demokratike të Kongos (DRC), ku ka infektuar mbi 25.000 njerëz dhe ka rezultuar në më shumë se 1.000 vdekje.

Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli mpox një emergjencë shëndetësore globale në fillim të këtij viti.