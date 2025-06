Zgjedhjet e kësaj jave në ShBA nuk do të ndikojnë në marrëdhëniet e Athinës me Uashingtonin, tha sot kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis.

“Pavarësisht nga rezultati, marrëdhëniet greko-amerikane janë strategjike dhe përmbajtja e tyre nuk do të ndikohet”, tha Mitsotakis gjatë një takimi me presidenten Katerina Sakellaropoulou në Athinë, sipas një deklarate nga Zyra e Kryeministrit.

Greqia do të vazhdojë të bashkëpunojë me cilindo qoftë presidenti i ri, tha ai, duke shtuar: “Pjekuria gjeopolitike e Evropës tani po bëhet absolutisht e nevojshme”. Duke cituar një raport të ish-kreut të Bankës Qendrore Evropiane (BQE) Mario Draghi mbi rënien e ekonomisë së BE-së, ai tha: “Ka ardhur koha që Evropa të shtrëngohet dhe të marrë vendime shumë të rëndësishme se si do të jetë në gjendje të mbulojë terrenin që humbi ndaj ShBA-së dhe Kinës”.

Në shtator, Draghi paraqiti një raport për ruajtjen e konkurrencës ekonomike të BE-së përballë sfidave globale, duke theksuar nevojën për një politikë industriale të koordinuar, vendimmarrje të shpejtë, më shumë investime dhe huamarrje të përbashkët për të konkurruar më mirë me ShBA-në dhe Kinën.

Amerikanët iu drejtuan kutive të votimit sot për të zgjedhur jo vetëm për presidentin e ardhshëm, por edhe për Kongresin, guvernatorët e shumtë të shteteve dhe zyrtarë të qeverisjes vendore. Në garën presidenciale, kandidatja demokrate Kamala Harris dhe kandidati republikan Donald Trump kanë kaluar secili fushatë disamujore, me garën që pritet të jetë jashtëzakonisht e ngushtë.