Kandidati republikan për president Donald Trump shpalli fitoren në fjalimin e tij të parë para mbështetësve në West Palm Beach. Trump falënderoi popullin amerikan për "nderin e jashtëzakonshëm që të zgjidhet presidenti i 47-të", duke thënë: Kjo është një fitore e mrekullueshme për popullin amerikan.

Donald Trump fitoi mandatin e tij të dytë presidencial duke mundur kandidaten demokrate Kamala Harris.

07:29 - Trump fitoi edhe në Xhorxhia, një nga shtetet kyçe

Në zgjedhjet presidenciale amerikane, kandidati republikan Donald Trump ka fituar edhe në Xhorxhia, një prej shteteve të "swing" (të pavendosura).

Sipas të dhënave jozyrtare të AP-së, janë publikuar rezultatet e zgjedhjeve në shtetin e Xhorxhias. Kandidati republikan Trump ka fituar garën në këtë shtet dhe ka siguruar 16 vota elektorale.

Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, kandidati i atëhershëm i Partisë Demokratike Joe Biden fitoi ngushtë në Xhorxhia me 49,47 për qind të votave, ndërsa rivali i tij republikan Trump mori 49,24 për qind. Biden atëherë siguroi 11,779 vota më shumë se Trump.

Siç njofton AP-ja, kandidati republikan dhe ish-presidenti Donald Trump deri më tani ka fituar 230 vota elektorale, ndërsa kandidatja demokrate dhe aktualisht nënpresidentja Kamala Harris ka mbledhur 210.

Votuesit amerikanë po vendosin nëse Trump do të rikthehet në Shtëpinë e Bardhë apo nëse vendi do të ketë presidenten e parë me Harris. Gara presidenciale është e ngushtë dhe rezultati do të varet nga votimi në të ashtuquajturat shtete "swing", të cilat nuk janë tradicionalisht demokrate apo republikane. Këto janë Arizona, Xhorxhia, Miçigani, Nevada, Karolina e Veriut, Pensilvania dhe Uiskonsin.

06:48 - Donald Trump më afër 270 votave elektorale Donald Trump kryeson sipas rezultateve paraprake me 230 vota elektorale, ndërsa Kamala Harris siguroi 210 vota elektorale në zgjedhjet presidenciale amerikane të shpallura në orën 06:10.

05:55 - Donald Trump kryeson në 6 nga 7 shtetet e "fushëbetejës"

Donald Trump kryeson në 6 nga 7 shtetet e "fushëbetejës" që shihen si çelësi i Shtëpisë së Bardhë, sipas rezultateve paraprake nga zgjedhjet e vitit 2024 në ShBA të publikuara më 05:15.

04:55 - Republikanët kryesojnë në Dhomën e Përfaqësuesve dhe në Senatin e ShBA-së

Republikanët kryesojnë si në Senatin e SHBA ashtu edhe në Dhomën e Përfaqësuesve sipas rezultateve paraprake nga zgjedhjet e vitit 2024 në SHBA të publikuara më 04:55.

04:30- Trump i afrohet 270 votave elektorale të nevojshme

Donald Trump i afrohet 270 votave elektorale të nevojshme për të fituar presidencën amerikane, sipas rezultateve paraprake që nga ora 04:16.

03:35 - Pse të gjithë, përfshirë edhe TRT Balkan, përdorin parashikimet e AP-së?

TRT Balkan po raporton parashikimet nga Associated Press, e cila po shpall rezultatet në garën presidenciale në ShBA për disa shtete ku sapo janë mbyllur votimet.

Në vend që të shpallë fituesin në shtetet që janë “fuqimisht të kontestuara,” agjencia amerikane e lajmeve shpall fituesin vetëm për garat ku fitorja është e thellë.

AP-ja shpall rezultatet edhe kur pjesa më e madhe e votave ende nuk është numëruar. Megjithatë, parashikimet e saj konsiderohen gjerësisht si të sakta.

AP-ja thotë se merr në konsideratë faktorë të shumtë përpara se të shpallë një fitues, duke shtuar se asnjëherë nuk shpall rezultatin në një garë konkurruese pa u numëruar një pjesë e mjaftueshme e votave.

03:16 - Kamala Harris dhe Donald Trump kokë më kokë në Karolinën e Veriut

Kamala Harris dhe Donald Trump janë kokë më kokë në Karolinën e Veriut, një shtet kyç në fushëbetejë në rrugën drejt Shtëpisë së Bardhë.

02:40 - Trump thirrje mbështetësve në rrjetet sociale të "qëndrojnë në radhë"

Trump postoi një klip në rrjetet e tij sociale duke i kërkuar votuesve republikanë të "qëndrojnë në radhë".

"Po shkojmë shumë mirë. Nëse jeni në radhë, qëndroni në radhë", thotë ai në klipin prej 13 sekondash.

"Mos i lejoni ata t’ju largojnë nga ajo radhë." Klipi u shpërnda në disa rrjete sociale.

01:34 - Trump fiton në Indiana dhe Kentucky; Harris merr Vermontin

Kandidati republikan për president të ShBA-së, Donald Trump, ka fituar shtetet e Mesit të Perëndimit Indiana dhe Kentucky, ndërsa kundërkandidatja e tij demokratike, Kamala Harris, ka fituar në Vermont, në rezultatet e para të shpallura nga The Associated Press.

Me mbylljen e dyerve të shteteve kyçe si Georgia, Indiana, Kentucky, Karolina e Jugut, Vermont dhe Virxhinia, Trump ka fituar 19 vota të Kolegjit Zgjedhor, ndërsa Harris ka 3.

00:45 - Vazhdojnë protestat e heshtura pro-palestineze

Zahra Yarali nga TRT World raporton nga Fairview, Virxhinia, për mënyrën se si aktivistët pro-Palestine kanë bërë që të ndjehet prezenca e tyre duke organizuar protesta të heshtura në disa qendra votimi.

Aktivistët u mblodhën në pesë qendra votimi në zonën DMV (DC, Maryland, Virxhinia) për t'u kërkuar votuesve të kujtojnë gjenocidin izraelit të kryer në Gaza para se të hedhin votat e tyre.

Aktivistja palestinezo-amerikane Hazami Barmada dhe të tjerë kishin vendosur shirita letre që shkruanin "demokraci" mbi gojën e tyre.

00:30 - Nis mbyllja e vendvotimeve në ShBA, zgjedhjet presidenciale hyjnë në orët e fundit

Vendvotimet në disa pjesë të shteteve të Indianës dhe Kentakit filluan të mbyllen të martën, pasi gara për Shtëpinë e Bardhë po kalonte në orët e fundit, duke përmbyllur më shumë se një vit fushatë të vështirë parazgjedhore.

Disa zona në disa shtete të Mesme Perëndimore filluan të mbyllen në orën 18:00 sipas kohës standarde të Lindjes (2300 GMT).

Pjesët e shteteve që janë në kohën e Qendrës do të mbyllen një orë më vonë, me mbylljen e parë të madhe në orën 19:00 (2400 GMT) në Xhorxhia, Karolinën e Jugut, Vermont, Virxhinia, si dhe në disa pjesë të Floridës dhe New Hampshire.

Mbylljet do të vazhdojnë me intervale gjysmë ore ose një orë, dhe mbyllja përfundimtare do të ndodhi në Hawaii në mesnatë (05:00 GMT), dhe pastaj në Alaskë në orën 1:00 (06:00 GMT).

Çdo individ që është në radhë në momentin e mbylljes do t’i lejohet të votojë, për aq kohë sa qëndron në radhë.

Kjo praktikë ka bërë që vendvotimet të mbyllen shumë më vonë se mbyllja e tyre zyrtare në zgjedhjet e kaluara.

00:16 - Thirrje për myslimanët në Miçigan të dalin në votime

Sadiq S. Bhat raporton nga Miçigani: Linda Sarsour, bashkëthemeluese e MPower Action, krahu mbrojtës i MPower Change, i tha TRT World se komuniteti mysliman i Miçiganit po shfaqet në votime për të pohuar ndikimin e tij politik.

"Ne po votojmë sepse duam të tregojmë fuqinë tonë politike", tha Sarsour, duke nënvizuar rëndësinë e një pjesëmarrjeje të fortë të komunitetit. Ajo nuk po këshillon një votë as për Harris dhe as për Trump, duke theksuar se votuesit e kuptojnë se çfarë përfaqëson secili kandidat, por thekson rëndësinë e çështjeve të votimit poshtë, ku zërat e tyre mund të formësojnë ndryshimet lokale.

"Kjo është ku ne duhet të demonstrojmë me të vërtetë fuqinë tonë politike."

23:45 - Në Maryland votohet qetë dhe pa rradhë të shumta

Nga qyteti Silver Spring në Montgomery të shtetit Maryland, Noureldein Ghanem i TRT World raporton se nuk ka radhë të gjata votuesish dhe jashtë disa qendrave të votimit, punonjësit zgjedhorë po lëshojnë muzikë për të ngritur atmosferën.

Shumë njerëz në këtë shtet të fortë pro-Demokratëve kanë shprehur mbështetjen e tyre për Harris dhe kandidatin e saj për zëvendëspresident, Tim Walz.

Jashtë një ndërtese civile në kontenë Montgomery, punonjësja e qeverisë, Maia Estes, thotë se është optimiste për fitoren e Harris.

"Do të kemi Kamala Harris dhe Tim Walz si presidente dhe zëvendëspresident. Ndihem optimiste për këtë, dhe kam besim se kjo do të jetë një zgjedhje e lirë dhe e drejtë dhe se procesi i votimit dhe gjithçka që kemi nën Kushtetutë do të ndodhë dhe do të funksionojë mirë."

Afër, tre protestues pro-Palestinë, të cilët refuzuan të japin emrat, mbanin pankarta ku shkruhej: "Embargo për armët tani" dhe "Voto me ndërgjegje. Gjenocidi nuk është kurrë në rregull". Ata i thanë TRT World se nuk po u thonë votuesve për kë të votojnë, "por për t'u kujtuar atyre se çfarë po ndodh në Gaza."

"Jemi këtu për të rritur ndërgjegjësimin për atë që po ndodh në Gaza dhe për të inkurajuar njerëzit që të votojnë me ndërgjegje në vend të votimit nga frika… Thjesht duam të inkurajojmë njerëzit të mendojnë për atë që po ndodh dhe për nevojën e një embargoje të armëve (ndaj Izraelit) tani," thotë njëri prej tyre

22:45 - 250 trupa të Gardës Kombëtare të ShBA-së të mobilizuara në 15 shtete për ta mbështetur procesin zgjedhor

Më shumë se 250 trupa të Gardës Kombëtare të ShBA-së janë mobilizuar në 15 shtete amerikane për ta mbështetur procesin zgjedhor, sipas raportimeve të mediave.

Një zëdhënës i Gardës Kombëtare ka thënë për CNN se dislokimet janë bërë në Alabama, Arizona, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, New Mexico, Karolina e Veriut, Oregon, Pensilvani, Tenesi, Teksas, Washington, Wisconsin dhe Virxhinia Perëndimore.

“Pak më pak se gjysma e trupave po ndihmojnë me misionet e sigurisë kibernetike”, ka thënë zëdhënësi, duke shtuar se trupat e mbetura po përmbushin rolet mbështetëse bazuar në kërkesa.

Në lajm thuhet se 85 trupa janë në gatishmëri në Kolorado, Uashington, Florida dhe Nevada dhe janë të përgatitur të përgjigjen nëse është e nevojshme.

Më 29 tetor, u raportua se dy kuti të votimit të ngritura për zgjedhjet presidenciale në Oregon dhe Uashington ishin djegur në një sulm.

22:30 - Kërcënime për bomba në vendvotime në ShBA: FBI-ja dyshon se vijnë nga Rusia

FBI-ja ka njoftuar se është “e vetëdijshme” për kërcënimet me bomba të bëra ndaj vendvotimeve në disa shtete, duke vënë në dukje se shumica duket se vijnë nga domene të postave elektronike ruse.

“Asnjë nga kërcënimet deri më tani nuk ka qenë e besueshme,” thuhet në deklaratën e FBI-së.

Duke theksuar rëndësinë e “integritetit zgjedhor,” FBI-ja ka siguruar publikun se do të vazhdojë të bashkëpunojë ngushtë me partnerët shtetërorë dhe lokalë për zbatimin e ligjit për t’u përgjigjur kërcënimeve të mundshme dhe për të mbrojtur komunitetet ndërsa amerikanët votojnë në vendvotime.

Deklarata erdhi menjëherë pasi sekretari i shtetit të Georgias, Brad Raffensperger, konfirmoi se kërcënimet “joreale” me bomba ndaj dy vendvotimeve në qarkun Fulton kishin ardhur nga Rusia.

Sipas raporteve mediatike, kërcënimet çuan në një evakuim të shkurtër të dy vendvotimeve të martën herët në mëngjes.

Zyrtarët kanë zbatuar masa të gjera sigurie në qendrat e votimit dhe të numërimit në të gjithë vendin, në përpjekje për të siguruar një proces votimi të sigurt.

Për të forcuar më tej sigurinë, njësi shtesë policie janë dërguar nëpër rrugët e vendit.

21:13 - Arrestohet një burrë për kërcënime në një qendër votimi në New York

"Policia nisi një kërkim për burrin, i cili u largua nga vendi, por u kap pas pak kohësh," thuhet në deklaratë, duke theksuar se hetimi është në vazhdim.

Një burrë u arrestua pasi bëri kërcënime të dhunshme në një qendër votimi në qytetin Fowler, New York.

"Hetimi përcaktoi se një burrë, i cili është një i dënuar për vepra penale, tentoi të votojë, dhe statusi i tij tregoi se ai nuk ishte regjistruar sërish që nga lirimi nga burgu," thuhet në një deklaratë të policisë së shtetit, duke shtuar se burri u zemërua dhe filloi të bënte "deklarata kërcënuese si djegia e vendit dhe kthimi me armë zjarri."

"Policia nisi një kërkim për burrin, i cili u largua nga vendi, por u kap pas pak kohësh," thuhet në deklaratë, duke theksuar se hetimi është në vazhdim.