Erdoğan uron Trumpin, shpreson për forcimin e marrëdhënieve Türkiye-ShBA

Presidenti i Türkiyes tha se me rikthimin e Trumpit ai beson se do të bëhen më shumë përpjekje në lidhje me krizat dhe luftërat rajonale, veçanërisht me çështjen palestineze dhe luftën Rusi-Ukrainë.