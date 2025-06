Porti i Durrësit, 644.592 pasagjerë në janar-shtator

Autoriteti Portual Durrës bën të ditur se “muaji që ka shënuar pikun e lëvizjeve në këtë sektor ka qenë muaji gusht me 240.670 pasagjerë të përpunuar dhe muaji me më pak pasagjerë deri më tani është muaji shkurt me 25.536 pasagjerë”.