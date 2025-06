Izraeli, i cili vazhdon të godasë Gazën dhe Libanin, njoftoi të enjten nënshkrimin e një marrëveshjeje për blerjen e 25 avionëve luftarakë të gjeneratës së ardhshme F-15 nga gjigandi amerikan i aviacionit Boeing.

Në një deklaratë, Ministria e Mbrojtjes tha se marrëveshja, e nënshkruar të mërkurën, është pjesë e një pakete më të gjerë ndihme të miratuar nga administrata dhe Kongresi amerikan në fillim të këtij viti dhe përfshin një opsion për 25 avionë shtesë.

Avionët do të "pajisen me sisteme të fundit të armëve" dhe do të integrohen me teknologjitë e avancuara izraelite, thuhet në deklaratë.

Sipas ministrisë, avionët e përmirësuar do të ndihmojnë forcat ajrore izraelite "të ruajnë epërsinë strategjike në adresimin e sfidave aktuale dhe të ardhshme në Lindjen e Mesme".

Dorëzimi i avionëve do të fillojë në vitin 2031, me katër deri në gjashtë avionë që do të furnizohen çdo vit.