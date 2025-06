Kosovë, kritikohen dënimet e ulëta për rastet e dhunës në familje

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, tha se dënimi maksimal për dhunën në familje është me gjobë dhe me burgim deri në tre vjet, ndërsa deri më tani askush nuk është dënuar me tre vjet burgim.