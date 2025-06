Ministri i Kulturës dhe Turizmit i Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, ka njoftuar se projektet historike të Türkiyes, Hajdarpasha dhe Stacioni Hekurudhor Sirkexhi do të përfundojnë deri në vitin 2026.

Sipas Ersoyit, këto stacione, të transferuara përkohësisht në Ministrinë e Kulturës dhe të Turizmit në gusht 2024, po shndërrohen në qendra kulturore si pjesë e “Stacionit Hajdarpasha dhe Sirkexhi-Projekti Kulturë-Art”.

Projekti udhëhiqet nga një bord këshillues i figurave të njohura kulturore, duke përfshirë prof. Luca Molinari, prof. Zejnep Ahunbaj dhe Beral Madra.

Ersoj dha detaje të gjera mbi transformimin, duke përfshirë restaurimin e strukturave historike të Hajdarpashas për t'u përdorur si arkeopark, muze arkeologjik, qendër e arteve interpretuese dhe punëtori arti.

Ersoj theksoi rëndësinë e mbajtjes së shërbimeve hekurudhore në Haydarpasha, në homazh të trashëgimisë së saj shekullore si stacion treni.

Ndërkohë, në Stacionin Sirkexhi, ndërtesat e regjistruara të papërdorura do të riimagjinohen si hapësira për kulturën dhe artin, institucione strehimi si Muzeu i Migracionit dhe një muze tematik.

Këto ndryshime synojnë të ruajnë elementet historike të palës evropiane për brezat e ardhshëm, vuri në dukje Ersoj. Duke theksuar qëllimin më të madh kulturor, Ersoj deklaroi: "Me përfundimin e punimeve në zonën Hajdarpasha, ishulli i parë kulturor dhe arti në anën e Anadollit do të krijohet në Istanbul", duke theksuar se zona do të presë vetëm objekte kulturore - pa hotele ose qendrat tregtare.

Ky plan adreson kërkesën e qytetit për qendra të mëdha kulturore në anën e Anadollit, me Haydarpasa të parashikuar si një urë që lidh kulturat nga Azia në Evropë, njësoj si Bienalen prestigjioze të Venecias.

Ersoj theksoi gjithashtu natyrën jokomerciale të artit dhe kulturës, duke pranuar se mbështetja shtetërore dhe iniciativat private janë thelbësore për qëndrueshmërinë e projekteve të tilla.

Ai shprehu optimizëm për muzetë privatë që do t'i bashkohen projektit, duke vënë në dukje, "Ne po i inkurajojmë aktivisht ata të bashkohen" dhe njoftoi qëllimin e ministrisë për të nisur Haydarpasha dhe Sirkexhi si lugina kulturore gjatë Festivalit Rrugor Kulturor të Stambollit në tetor 2026.

Nëpërmjet kësaj nisme, Türkiye synon të ofrojë një përfitim të rëndësishëm kulturor për Istabulin dhe mbarë vendin.

Të konsideruara si një nga vendet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të Istanbulit, stacionet shërbejnë si një pasqyrim jetik i arkitekturës dhe trashëgimisë kulturore të qytetit.