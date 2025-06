Kryeministri shqiptar Edi Rama tha të enjten se fitorja e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale në ShBA mund të jetë e dobishme për Evropën.

"Përvoja ime është se kur (Trump) ishte president, të gjithë thoshin se NATO do të dobësohej -- NATO-ja u forcua. Pra, le të shikojmë dhe të mos jemi histerikë pa parë të vërtetën. Shtetet e Bashkuara janë Shtetet e Bashkuara. Nuk mendoj se do të jetë domosdoshmërisht një gjë e keqe për Evropën. Mund të jetë një gjë shumë e mirë për Evropën”, tha Ramasaid in një bashkëbisedim joformal në takimin e Komunitetit Politik Evropian në kryeqytetin e Hungarisë, Budapest.

Rama njoftoi se samiti i Komunitetit Politik Evropian (EPC) do të jetë në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm në kryeqytetin shqiptar, Tiranë.

"Çështja e ndryshimeve klimatike është e pranishme kudo dhe sigurisht, është në krye të prioriteteve të vendeve evropiane, por ka çështje të tjera që duhen diskutuar. Jemi shumë krenarë që kemi mundësinë të presim këtë takim." tha Rama.

Udhëheqësit evropianë po marrin pjesë në samitin e pestë të EPC në Budapest për t'i diskutuar çështjet globale, duke përfshirë Ukrainën dhe Lindjen e Mesme.