Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka deklaruar se nuk ka “alternativë” për një Evropë të fortë, duke bërë thirrje për unitet midis vendeve evropiane për të arritur paqen në mes të luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë.

“Paqja është shpërblim vetëm për të fortët. Kështu, nuk ka alternativë për një Evropë të fortë dhe uniteti është thelbësor për fuqinë”, tha Zelenskyy në samitin e pestë të Komunitetit Politik Evropian (EPC), të mbajtur në kryeqytetin hungarez Budapest.

Duke theksuar se është folur shumë për lëshime nga Ukraina ndaj Rusisë që nga samiti i fundit i EPC-së në muajin korrik, Zelenskyy tha se kjo është “e papranueshme” për Kievin dhe “vetëvrasëse” për gjithë Evropën.

“Dhe, çfarë më pas. A duhet Evropa të kërkojë favorin e Kim Jon Un-it (presidenti i Koresë së Jugut) me shpresën se edhe ai do ta lërë Evropën në paqe. Asnjë lider i fortë që ndihmoi në ndërtimin e një Evrope të bashkuar, të fortë dhe paqësore nuk do ta imagjinonte as ta bënte këtë”, tha ai.

Më tej, Zelenskyy tha se koncepti i “paqes përmes forcës”, siç përmendet nga presidenti i zgjedhur i ShBA-së, Donald Trump, ka “dëshmuar realizimin dhe efektivitetin” më shumë se një herë.

“Tani është e nevojshme edhe një herë”, theksoi Zelenskyy, duke shtuar se nuk duhet të ketë “iluzion” se dikush mund “të blejë paqen duke treguar dobësi apo duke shitur disa pozicione evropiane ose pozitën e ndonjë vendi evropian”.

Presidenti ukrainas argumentoi se Rusia nisi luftën e vazhdueshme në Ukrainë jo sepse kishte nevojë për më shumë tokë, por sepse dëshironte fuqi globale duke filluar me kontrollin mbi Ukrainën dhe më pas mbi gjithë Evropën.

“Nuk kemi nevojë për sasi të mjaftueshme armësh, jo për mbështetje në bisedime. Përqafimet me Putinin nuk do të ndihmojnë. Disa prej jush e kanë përqafuar për 20 vjet dhe gjëra vetëm po përkeqësohen. Ai mendon vetëm për luftëra dhe nuk do të ndryshojë. Vetëm presioni mund të vendosë kufizime mbi të”, tha Zelenskyy.

Ai shtoi se ata kanë ndërtuar një “sistem të qartë diplomatik” të aftë për ta çuar Rusinë drejt një “paqeje të drejtë”, duke përsëritur se formula e paqes dhe “plani i fitores” i Ukrainës ende janë në tryezë.