Të enjten, presidenti rus Vladimir Putin ka uruar Donald Trump për fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale në ShBA, të mbajtura më 5 nëntor.

"Do të doja të përfitoj nga ky rast për ta uruar atë për zgjedhjen e tij si President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tashmë kam thënë se ne do të bashkëpunojmë me çdo kryetar shteti të cilit i beson populli amerikan", tha Putin në Soçi.

Ai tha se ishte "i impresionuar" nga sjellja e Trumpit gjatë dy tentativave për vrasje këtë vit dhe e përshkroi presidentin e zgjedhur të ShBA-së si një "burrë trim".

Presidenti rus pretendoi se Trump ishte "persekutuar" gjatë mandatit të tij të parë si president, gjë që e bëri atë "të frikësohej të bënte një hap".

Ai gjithashtu tha se ishte i gatshëm të bisedonte me Trumpin.

Kremlini tha të enjten se nuk përjashton mundësinë e bisedimeve midis Putinit dhe Trumpit përpara inaugurimit në janar.

Trump, një republikan, mundi kandidaten demokrate dhe zëvendëspresidenten Kamala Harris në garën presidenciale, duke siguruar një nivel aktual prej 295 votash të Kolegjit Zgjedhor, shumë mbi 270 të kërkuara.

Fitorja shënon kthimin e Trump në presidencë për një mandat të dytë dhe të fundit.