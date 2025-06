Mbështetja për koalicionin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu është dobësuar ndjeshëm pas shkarkimit kontravers të ministrit të Mbrojtjes Yoav Gallant dhe miratimit të një ligji që përjashton hebrenjtë ultra-ortodoksë nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak, sipas një sondazhi të ri të publikuar të premten.

Gazeta Maariv, duke cituar sondazhin e kryer nga Instituti Lazar, raportoi se koalicioni i udhëhequr nga Netanyahu parashikohet të mbajë vetëm 49 vende në Knesset (parlament), ndërsa partitë opozitare pritet të kenë 61 vende.

Për më tepër, 57% e të anketuarve nuk u pajtuan me vendimin e Netanyahut për të shkarkuar Gallantin, me vetëm 29% që e mbështesin atë.

Sondazhi tregon se, nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, partia Likud e Netanyahut do të siguronte 24 vende në Knesset me 120 vende.

Partia opozitare e Unitetit Kombëtar, e udhëhequr nga Benny Gantz, pritet të fitojë 19 vende, ndërsa Yesh Atid e Yair Lapid do të sigurojë 15 vende.

Ndërkohë, sionizmi fetar, i udhëhequr nga ministri i Financave, Bezalel Smotrich, ka rënë nën pragun elektoral prej 3,25% për të dytën javë radhazi, duke e eliminuar atë efektivisht nga Knesset.

Gjetjet e sondazhit pasqyrojnë pakënaqësinë në rritje me politikat e Netanyahut. Zemërimi i publikut mbi ligjin e përjashtimit, i cili përjashton burrat ultra-ortodoksë nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak, ka nxitur kritika në gjithë Izraelin, ku shumë e shohin ligjin si favorizimin e një segmenti të shoqërisë në kurriz të të tjerëve.

Izraeli ka vazhduar ofensivën shkatërruese në Rripin e Gazës që nga një sulm nga grupi i rezistencës palestineze, Hamas, më 7 tetor 2023. Sulmi ka vrarë afro 43.500 viktima dhe e ka bërë enklavën pothuajse të pabanueshme.

Izraeli po përballet me akuzë gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për veprimet e tij në enklavën e bllokuar.