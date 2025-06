Erdoğan uron Azerbajxhanin për Ditën e Flamurit Kombëtar

Azerbajxhani shpalli pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik në vitin 1991 dhe Këshilli i Lartë njoftoi se flamuri blu, i kuq dhe jeshil me një yll me tetë cepa dhe gjysmëhënë do të ishte flamuri kombëtar i republikës së re.