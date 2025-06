Ambasadori i Belgjikës në Türkiye i tha agjencisë Anadolu se gjatë shërbimit të tij në Ankara, një nga prioritetet e tij është përmirësimi i marrëdhënieve Türkiye-BE.

“Marrëdhëniet Belgjikë-Türkiye janë të lidhura në fakt me marrëdhëniet Bashkimi Evropian-Türkiye,” tha Hendrik Van de Velde.

Ai theksoi se marrëdhëniet e forta tregtare rrjedhin nga unioni doganor, duke nënvizuar se ekziston dëshira për të bërë përparime në përditësimin e Unionit Doganor BE-Türkiye dhe për të përmirësuar çështjen e vizave.

Ambasadori tha se Belgjika renditet e gjashta në tregtinë e Türkiyes me BE-në dhe se dy vendet kanë një marrëdhënie të fortë të bazuar në produktet me vlerë të lartë dhe prodhimin automobilistik.

‘Belgjika është në favor të’ anëtarësimit të Türkiyes në BE

Në lidhje me procesin e anëtarësimit të Türkiyes në BE, zyrtari vuri në dukje se “Belgjika është në favor” të anëtarësimit të Ankarasë në BE, duke nënvizuar se ka hapa për t’u ndërmarrë.

Van de Velde vuri në dukje se Belgjika është shtëpia e një numri të madh turqish, ashtu si turqit që jetojnë në Gjermani dhe Holandë, dhe e përshkroi këtë si një privilegj dhe pasuri.

Ai tha se megjithëse procesi i anëtarësimit të Türkiyes në BE ka nisur në vitin 2005, nuk ka përparuar me ritmin e pritur dhe se përparimi i ngadaltë i detyrohet tensioneve dhe arsyeve politike.

Van de Velde tha se ndër hapat që duhen ndërmarrë për të ecur përpara janë forcimi i dialogjeve në nivel të lartë, duke shtuar se Unioni Doganor BE-Türkiye duhet të modernizohet gjithashtu.