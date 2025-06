Rreth 130,000 protestues mbushën rrugët e Valencias të shtunën, duke shprehur zemërimin e tyre ndaj trajtimit politik të përmbytjeve katastrofike që lanë më shumë se 220 njerëz të vdekur. Banderola kryesore e protestës kërkonte dorëheqjen e Carlos Mazon, presidentit të rajonit të Valencias.

Fillimisht, demonstrata ishte planifikuar si një marshim i heshtur, por thirrje si “Vrasës,” “Ndërsa ai po darkonte, njerëzit po mbyteshin,” dhe “Ne jemi të mbuluar me baltë, ju jeni të mbuluar me gjak” jehuan gjatë gjithë natës. Gjatë marshimit, protestuesit u përplasën me policinë përpara bashkisë së qytetit.

Organizatorët e quajtën qeverinë valenciane “të paaftë,” duke këmbëngulur që i gjithë kabineti duhet të japë dorëheqjen. “Nuk dinin si të menaxhonin një katastrofë natyrore, nuk dinin si të na lajmëronin në kohë, nuk dinin si të organizonin pastrimin, dhe sigurisht, nuk do të jenë në gjendje të menaxhojnë rindërtimin që i duhet Valencias,” tha një zëdhënës për agjencinë e lajmeve Europa Press.

Dymbëdhjetë ditë pas një sistemi stuhie që shkaktoi katastrofën natyrore më vdekjeprurëse në historinë e fundit të Spanjës, autoritetet kanë konfirmuar 223 të vdekur, me 48 trupa ende të paidentifikuara. Sipas ministrit të Transportit, Oscar Puente, 78 persona mbeten të zhdukur.

Shumë nga kritikat janë drejtuar ndaj qeverisë valenciane për dërgimin e njoftimeve në telefonat e banorëve vetëm pasi pjesa më e keqe e përmbytjeve kishte kaluar. Si rezultat, shumë viktima u kapën të papërgatitura në makinat e tyre ose në katet e para të ndërtesave.

Këtë javë, media spanjolle raportoi se Mazon ishte duke darkuar me një gazetar deri në orën 6 pasdite në ditën e përmbytjeve. Ai arriti më shumë se dy orë me vonesë në mbledhjen emergjente ku u mor vendimi për të dërguar njoftime.

Protestuesit gjithashtu dënuan reagimin e ngadaltë, duke theksuar se disa qytete mbetën të izoluara për ditë të tëra para se të merrnin ndihmë. Edhe katër ditë pas katastrofës, Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez pranoi se autoritetet “duhet të bëjnë më mirë.”

Disa gjithashtu kritikuan qeverinë qendrore të Spanjës për refuzimin e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, që do të kishte centralizuar pushtetin.