Themeluesi i Republikës së Türkiyes, Mustafa Kemal Ataturk, u përkujtua sot në 86-vjetorin e vdekjes së tij në një ceremoni solemne shtetërore në Anitkabir, mauzoleun e tij në kryeqytetin turk Ankara.

“I nderuar Ataturk, ne kujtojmë edhe një herë ekselencën tuaj me hir në 86-vjetorin e kalimit tuaj në amshim”, shkroi presidenti Recep Tayyip Erdoğan në librin përkujtimor të Anitkabirit.

“Ne nuk kursejmë asnjë përpjekje për të lavdëruar dhe forcuar Republikën e Türkiyes, trashëgiminë e shkëlqesisë suaj dhe të martirëve tanë, në çdo fushë, si dhe ta bëjmë atë më të madhe në siguri dhe stabilitet pavarësisht krizave në rrethinat e saj të afërta”, shtoi Erdoğan.

“Nuk do të ndalemi dhe as do të pushojmë derisa të ndërtojmë një Türkiye, ku paqja, qetësia, drejtësia, zhvillimi dhe vëllazëria të mbizotërojë në çdo pëllëmbë të vendit tonë. U prehsh në paqe”, ka shkruar presidenti.

Para se të linte mesazhin e tij me shkrim, Erdoğan vendosi një kurorë në mauzole dhe iu bashkua një momenti heshtjeje për liderin e ndjerë përpara se të merrte pjesë në himnin kombëtar turk së bashku me një delegacion të shquar.

Në momentin e heshtjes, flamuri turk u ul në gjysmështizë.

Ndërkaq, në një fjalim në ceremoninë e përkujtimit të Ataturkut, Erdoğan tha se ndërsa Türkiye ka bërë përparimet më të mëdha në historinë e Republikës në çdo fushë në 22 vitet e fundit, falë stabilitetit politik dhe pushtetit të fortë ekzekutiv, asaj i është dashur të përballet me shumë sulme.

Ai tha se kanë penguar ndjeshëm përpjekjet për të rrethuar vendin nga kufijtë jugorë me operacionet e kryera dhe zonat e sigurta të krijuara.

“Shpresojmë që në periudhën e ardhshme të plotësojmë hallkat e munguara të zonës së sigurt që kemi krijuar përgjatë kufijve tanë”, tha presidenti turk.