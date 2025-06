A po bëhen filmat realiteti ynë?

Nëse kthehemi pas në kohë, kush do të thoshte që e ardhmja, do dukej kështu? Në fakt, kemi patur mjaftueshëm paralajmrime. Nga filmi HER i vitit 2013, e deri tek filmi 2001 A Space of Odyssay i 1968-tës, këta filma, dikur të konsideruar si fanta-shkencë, sot janë realiteti të cilin po e jetojmë.