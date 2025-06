Lufta civile në Sudan, thellohet kriza humanitare

Ky konflikt ka rezultuar me mbi 24.000 të vdekur, 33.000 të plagosur dhe me zhvendosjen e 14 milionë njerëzve. Më shumë se 25 milionë individë kanë nevojë për ndihmë humanitare, me mbi 750.000 përballë zisë së bukës.