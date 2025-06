Kancelari gjerman Olaf Scholz tha të hënën se ai planifikon të rifillojë "së shpejti" bisedimet me presidentin rus Vladimir Putin, që synojnë parandalimin e një përshkallëzimi në luftën në Ukrainë.

“Po, kam vendosur të flas me Presidentin rus në kohën e duhur”, tha Scholz në një intervistë për transmetuesin publik ARD. Megjithatë, ai vazhdoi, "Por unë jam një politikan i përgjegjshëm, nuk e bëj këtë i vetëm."

Biseda me Putinin kërkon kontakte dhe diskutime të shumta me të tjerët dhe problemi duhet të diskutohet edhe me Ukrainën, vuri në dukje ai.

Kur u pyet se kur do të ishte koha e duhur për të biseduar me Putinin, Scholz u përgjigj: "Së shpejti."

Udhëheqësi gjerman theksoi se duhet të sigurohet "që Ukraina mund të mbështetet tek ne dhe të tjerët dhe nuk duhet të ketë frikë se do të lihet vetëm. Dhe se në të njëjtën kohë ne bëjmë gjithçka që mundemi për të siguruar që kjo luftë të mos përshkallëzohet.”

Natyrisht, ata duhet të përcaktojnë nëse lufta duhet të vazhdojë pafundësisht ose nëse "mund të gjejmë mënyra për t'i dhënë fund", shtoi kancelari.

Scholz ka theksuar tashmë gatishmërinë e tij për të biseduar me Putinin për një paqe të drejtë në Ukrainë në mes të tetorit. Ai foli për herë të fundit me Putinin me telefon në dhjetor 2022.

Kancelarja ka kërkuar vazhdimisht një zgjidhje diplomatike dhe tërheqjen e trupave ruse nga Ukraina.

Në qershor, Scholz nuk përjashtoi bisedimet me Putinin në të ardhmen, por ai tha se negociatat do të kishin kuptim vetëm nëse do të kishte diçka konkrete për të diskutuar.

Moska, nga ana tjetër, deklaroi në fillim të tetorit se Putini ishte i hapur për dialog, edhe nëse marrëdhëniet midis Moskës dhe Berlinit ishin efektivisht në pikën zero.