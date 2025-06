Partitë më të mëdha gjermane arritën një marrëveshje për zgjedhje të parakohshme që do të mbahen në shkurt të vitit 2025.

Më 16 dhjetor pritet votëbesimi për Qeverinë.

Grupet parlamentare të SPD-së dhe të unionit konservator CDU/CSU ranë dakord për një datë të mundshme për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat do të zhvillohen më 23 shkurt të vitit të ardhshëm.

Data e zgjedhjeve të parakohshme duhet të koordinohet edhe me të Gjelbrit, të cilët së bashku me SPD-në dhe liberalët (FDP) ishin pjesë e koalicionit qeverisës në Berlin. Vendimi përfundimtar për datën e zgjedhjeve duhet të merret nga Presidenti i Shtetit, Frank-Walter Steinmeier.

Kancelari Olaf Scholz pritet të kërkojë votëbesimin në Bundestag më 16 dhjetor. Scholz fillimisht caktoi një votëbesim për 15 janar, me zgjedhje të reja të planifikuara për në fund të marsit. Megjithatë, pas thirrjeve gjithnjë e më të shpeshta që kjo të ndodhë sa më shpejt, të dielën ai shprehu gatishmërinë që votimi të bëhet para Krishtlindjeve.

Kreu i Partisë Demokristiane (CDU) Friedrich Merz ka kërkuar vazhdimisht mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme sa më shpejt të jetë e mundur. Të hënën ai bëri të qartë se pas dështimit të koalicionit qeveritar, synon zgjedhjet në shkurt.

Gjermania është në krizë politike pasi koalicioni qeverisës me ngjyrat e kuqe, të verdha dhe të gjelbra u shpërbë javën e kaluar. Pas një periudhe të mospajtimeve mbi qëndrimet, veçanërisht për buxhetin dhe financat, Scholz shkarkoi ministrin e Financave dhe liderin e FDP-së, Christian Lindner, pas të cilit pasoi dorëheqja e shumicës së ministrave liberalë.

Sipas sondazheve të kryera pas rënies së koalicionit qeverisës, CDU/CSU do të merrte më shumë, rreth 32 për qind të votave, e ndjekur nga Alternativa për Gjermaninë (AfD) populiste e ekstremit të djathtë (AfD) me 19 për qind. SPD-ja do të merrte 15 për qind të mbështetjes, të Gjelbrit njëmbëdhjetë dhe liberalët pesë për qind.