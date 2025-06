Presidenti i zgjedhur Donald Trump emëroi Mike Huckabee të martën për postin e ambasadorit të ShBA-së në Izrael.

“Kam kënaqësinë të njoftoj se ish-guvernatori shumë i respektuar i Arkansas, Mike Huckabee, është nominuar për të qenë ambasador i Shteteve të Bashkuara në Izrael”, tha Trump në një deklaratë.

Huckabee, 69 vjeç, ka qenë një shërbyes publik dhe guvernator "i madh" për shumë vite, shtoi ai.

"Ai e do Izraelin dhe popullin e Izraelit, dhe po ashtu, populli i Izraelit e do atë. Mike do të punojë pa u lodhur për të sjellë paqen në Lindjen e Mesme," shtoi Trump.