Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në Konferencën e OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP29) ka theksuar mungesën e veprimeve për klimën, pavarësisht premtimeve.

Gjatë fjalimit të tij në COP29, që po mbahet në kryeqytetin Baku të Azerbajxhanit, kryeministri Rama tërhoqi vëmendjen për mungesën e veprimeve pavarësisht premtimeve.

“Mendimi im është se çfarë po bëjmë ne në këtë tubim, pa pushim, nëse nuk ka vullnet të përbashkët politik në horizont për të shkuar përtej fjalëve dhe për t'u bashkuar për veprime kuptimplota”, tha Rama.

Greqia thirrje për një strategji pragmatike klimatike Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, bëri thirrje për një rikalibrim pragmatik të politikave klimatike të Evropës, duke theksuar nevojën për një “marrëveshje të gjelbër të zgjuar” që balancon qëllimet ambicioze mjedisore me qëndrueshmërinë ekonomike.

Gjatë fjalimit të tij në COP29, Mitsotakis paralajmëroi për rreziqet që vijnë nga kostot e larta të energjisë, duke argumentuar se ato mund të provokojnë një reagim politik dhe të pengojnë konkurrencën industriale të Evropës.

"Evropa është lider në energjinë e rinovueshme, por ne ende kemi çmime më të larta të energjisë se kushdo tjetër. Ne jemi i vetmi rajon që vendosim një taksë të rëndë mbi emetimet. Jemi pothuajse të vetëm në mbrojtjen e rregullave të tregtisë së lirë, megjithatë Evropa ka një zvogëlim të pjesës së emetimeve globale, vetëm 6 për qind në vitin 2023”, tha Mitsotakis.

"Ne nuk mund ta çojmë veten në harresë industriale. Neto zero duhet të jetë pjesë e një strategjie më të gjerë evropiane dhe jo anasjelltas", shtoi ai.

Ai përshkroi një plan me katër pika për forcimin e politikave klimatike të Evropës, duke i kërkuar BE-së të fokusohet në kompromiset realiste, fleksibilitetin rregullator dhe inovacionin neutral ndaj teknologjisë.

Kryeministri grek argumentoi se objektivat strikte të klimës së Evropës duhet t'i lejojnë vendet individuale të zgjedhin shtigjet e tyre, duke u përqendruar së pari në "emetimet më të lehta" duke u dhënë kohë teknologjive në zhvillim për t'u pjekur.

Për të siguruar tranzicionin energjetik të Evropës, ai mbrojti një angazhim të ripërtërirë në tregun e brendshëm të energjisë, duke theksuar rëndësinë e investimeve në rrjet për ta bërë transportin e energjisë elektrike efikas në të gjithë rajonin.

Në fjalën e tij përmbyllëse, kryeministri theksoi urgjencën e përgatitjes për ndikimet afatshkurtra të klimës.

"Ne nuk mund të fokusohemi aq shumë në 2050 sa të harrojmë 2024", tha Mitsotakis, duke theksuar se Evropa duhet të jetë e "zgjuar dhe pragmatike, e fokusuar në të dhëna dhe shkencë", për të siguruar një përgjigje të bashkuar dhe të qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike.

Italia, neutraliteti teknologjik si “qasje e duhur”

Në fjalimin e saj në këtë ngjarje, kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, bëri thirrje për një qasje pragmatike dhe të ekuilibruar ndaj veprimit të klimës, duke u kërkuar liderëve global të përqafojnë “neutralitetin teknologjik” dhe një rrugë bashkëpunuese drejt qëndrueshmërisë.

Duke theksuar mbështetjen e Italisë për energjinë e rinovueshme, ndërkohë që mbron një qasje me energji të përzier, Meloni argumentoi se tranzicioni global duhet të marrë parasysh sistemet ekonomike dhe sociale.

"Neutraliteti i teknologjisë është qasja e duhur pasi aktualisht nuk ka asnjë alternativë të vetme për furnizimin me lëndë djegëse fosile. Ne duhet të kemi një pamje realiste globale. Popullsia e botës do të arrijë në 8,5 miliardë deri në vitin 2030 dhe prodhimi i brendshëm bruto global do të dyfishohet në dekadën e ardhshme", tha Meloni, duke theksuar nevojën për burime të rinovueshme dhe alternative të energjisë.

Sipas saj, kjo do të rrisë konsumin e energjisë, duke marrë parasysh gjithashtu kërkesën në rritje për zhvillimin e inteligjencës artificiale.

“Ne kemi nevojë për një përzierje të ekuilibruar të energjisë për të përmirësuar procesin e tranzicionit”, tha Meloni, duke shtuar se të gjitha teknologjitë e disponueshme duhet të përdoren, jo vetëm burimet e rinovueshme, por edhe gazi, biokarburantet e hidrogjeni.

Përveç thirrjes së saj për neutralitet teknologjik, Meloni mbrojti diplomacinë e rinovuar të energjisë për të nxitur bashkëpunimin midis Veriut dhe Jugut global.

Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq, në fjalimin e tij tha se përdorimi i energjisë për banesa vazhdon të jetë një burim kryesor i emetimeve të gazeve serrë dhe konsumit të energjisë, duke kërkuar "përpjekje shumë më të mëdha".

"Në COP29 konsideratat financiare janë kritike, por burimi ynë më i vlefshëm është koha", tha Plenkoviq, duke theksuar se “duhet të veprojmë tani".

Ai theksoi se Kroacia po shtyn për neutralitetin e karbonit, duke përshpejtuar vendosjen e energjisë diellore dhe të erës me një hartë të cenueshmërisë mjedisore dhe duke i kthyer angazhimet në "veprim të prekshëm".

Lihtenshtajni apel për financim vullnetar të klimës

Kryeministri i Lihtenshtajnit, Daniel Risch, në fjalimin e tij shprehu shpresën se mbledhja e këtij viti do të shënojë "një hap ndryshimi në mënyrën se si ne ofrojmë mjete financiare për vendet në zhvillim që kanë nevojë për mbështetje".

"Siç kemi mësuar nga qëllimet aktuale financiare të klimës, një objektiv sasior mund të çojë në zhgënjime, si me vendet në zhvillim ashtu edhe me vendet e zhvilluara. Për ta kundërshtuar këtë, ne mbrojmë fuqishëm një fokus të fortë në elementet cilësore, duke shtuar fleksibilitet dhe bazë në shkallën e mëtejshme të financimit të klimës”, tha ai.

Duke theksuar se Lihtenshtajni tashmë po ofron dhe do të vazhdojë të ofrojë financim vullnetar për klimën, aktualisht në rreth 70 dollarë për frymë, Risch tha se, "Ne i inkurajojmë të gjitha vendet që janë në gjendje ta bëjnë këtë që gjithashtu të fillojnë të ofrojnë financim vullnetar për klimën”.