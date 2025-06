Marrëveshja për emigrantët Itali-Shqipëri në rrezik?

Italia për herë të dytë do t'i tërheqë emigrantët që i transferoi në Shqipëri. Jo më larg se në tetor të këtij viti u kthye edhe grupi i parë, me arsyetimin se vendet e tyre të origjinës nuk cilësohen të sigurta. Kësaj here, gjykata e Romës do ta referojë çështjen në Gjykatën e Drejtësisë së Bashkimit Evropian.