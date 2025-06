I vendosur pranë kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut, ujësjellësi antik i Shkupit, i cili pothuajse është lënë në harresë nga institucionet përkatëse, pret ditën kur do të rigjejë shkëlqimin që e karakterizonte dikur.

Kjo strukturë e rrallë për Ballkanin ndodhet në lagjen Vizbeg të Shkupit, dhe për datën e ndërtimit të saj ekzistojnë mendime të ndryshme.

Disa burime e vendosin ndërtimin në periudhën romake, kur ujësjellësi furnizonte qytetin antik të Shkupit, ndërsa të tjerë hedhin mendime se u ndërtua gjatë periudhës së perandorit bizantin Justiniani i Parë. Ka gjithashtu teori që e vendosin ndërtimin në periudhën osmane, për shkak të ngjashmërisë së stilit të tij me vepra të tjera osmane në Shkup, si Kurshumli Ani.

Emri i ujësjellësit, që dikur thuhet se transportonte ujë për xhaminë e Mustafa Pashës dhe Çarshinë e Vjetër të Shkupit, njihet gjithashtu si "Ujësjellësi i Mustafa Pashës."

Punimet e Restaurimit Planifikuar të Përfundojnë në 2028

Afet Jashari, këshilltar shtetëror për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore pranë Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Maqedonisë së Veriut, ka theksuar në një intervistë për Anadolu rëndësinë historike të ujësjellësit dhe angazhimet e vazhdueshme për ruajtjen e tij. Ai shpjegoi se restaurimi i parë i strukturës u bë pas tërmetit të vitit 1963 dhe se buxhetet vjetore të ministrisë përdoren për mbrojtjen e shtyllave të ujësjellësit.

Duke kujtuar se Shkupi është zgjedhur Kryeqyteti Evropian i Kulturës për vitin 2028, Jashari shprehu besimin se deri atëherë ujësjellësi do të jetë bërë pjesë e atraksionit turistik të qytetit.

Qeveria e Maqedonisë së Veriut e shpalli monument kulture ujësjellësin në vitin 2021, duke siguruar fonde shtesë nga qendra konservative e Shkupit për mbrojtjen e tij.

"Do të thotë ministria e bën vetëm menaxhimin e buxhetit ndërsa pjesën profesionale të punës e bën institucioni, Qendra e Konservimit të Shkupit" sqaroi Jashari, duke shtuar se të gjithë aktorët e përfshirë janë të angazhuar që ky proces të realizohet si duhet.

Ujësjellësi - Një Monument 387 Metra i Gjatë

Sipas Jasharit, pjesa e mbijetuar e ujësjellësit arrin në rreth 387 metra gjatësi.

Monumenti përbëhet nga 53 kolona, 54 harqe të mëdha dhe 42 harqe të vogla të ndërtuara me tulla dhe gurë. Në të ardhmen, ky kompleks pritet të prezantohet për mbrojtje nga UNESCO, gjë që do të mundësonte një restaurim të plotë me ndihmën e fondeve evropiane dhe ndërkombëtare.

Pas përfundimit të restaurimit, ujësjellësi antik i Shkupit jo vetëm që do të tërheqë turistë, por do të shërbejë gjithashtu si hapësirë për aktivitete kulturore, arsimore dhe shkencore, vijoi më tej Jashari.